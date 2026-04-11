Ragazzino eroe premiato da Mattarella 

C’è anche un giovane di Arbus tra i 28 ragazzi insigniti dell’attestato d’onore di Alfiere della Repubblica conferito dal Presidente Sergio Mattarella. Si tratta di Inerio Vacca, 15 anni, «premiato per aver tratto in salvo, con prontezza e lucidità, un amico dopo un tuffo nel mare di Oristano. Testimonianza del profondo rispetto per la vita e un radicamento dei valori della solidarietà».

L’amico è un coetaneo, Gabriele Zancudi, compagno di classe del liceo scientifico Mariano IV d’Arborea di Oristano. Per entrambi è un riconoscimento che porta ancora una volta alla ribalta una vicenda che aveva profondamente colpito l’Istituto scolastico: l’altruismo di Inerio e la riconoscenza di Gabriele.

La storia

Giugno 2025, l’ultimo giorno di scuola, come consuetudine, gli studenti delle scuole cittadine si danno appuntamento al mare per salutare l’anno scolastico che che se ne va e le vacanze che arrivano. Ed è proprio in quell’occasione che l’episodio drammatico ha interrotto la festa. Gabriele si è tuffato in acqua a Torre Grande. L’impatto testa-sabbia è stato così violento da bloccarlo nei movimenti, pur rimanendo cosciente, a galla e a pancia in giù. Inerio, accortosi dell’accaduto e del grave pericolo in cui versava l’amico, si è lanciato in acqua senza alcuna esitazione per trarlo in salvo. Prima l’ha trascinato a riva, poi lo ha rianimato e gli rimasto accanto fino all’arrivo dei soccorsi. «In ospedale - ricorda Gabriele - appena ho visto mia mamma, la prima cosa che le ho chiesto è di telefonare a Inerio per ringraziarlo. Il suo gesto mi ha salvato la vita. Se non ci fosse stato lui, oggi non sarei qui a ringrazialo ancora una volta».

La solidarietà

Il tema scelto quest’anno dal Quirinale è “Sperimentare e comunicare la solidarietà”. E nel mosaico delle 28 storie selezionate, si sottolinea come “gli adolescenti si confermano interpreti più sorprendenti e spontanei del valore di questo sentimento”.

Un anno dopo, proprio quella del giovanissimo di Arbus, rappresenta “un atto di coraggio nella situazione di grave emergenza, un esempio forte di prontezza e generosità di fronte al pericolo. Un gesto che, oltre ad aver salvato una vita, diventa oggi simbolo di un modo autentico di vivere il senso di comunità e la responsabilità verso gli altri. Un sentimento profondo di condivisione, che esprime la volontà di contribuire al miglioramento delle condizioni di chi si trova in una situazione di difficoltà o vulnerabilità”.

Inoltre, l’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica dà alla vicenda una risonanza nazionale. In un elenco che raccoglie storie provenienti da tutta Italia, quella di Inerio, porta il nome di Arbus e della Sardegna tra gli esempi più importanti di solidarietà giovanile. Immensa la gioia dei genitori, la mamma Maria Elena Corona e il papà Filippo Inerio Vacca: «Inerio è contento e noi onorati di questo riconoscimento».

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