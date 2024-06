Ragazzino aggredito: due in carcere 

Altri due giovani fermati e portati in carcere per una rapina avvenuta nel centro storico. Dopo l’arresto di un 19enne e un 18enne di nazionalità algerina, accusati di aver messo a segno quattro aggressioni con furti alla Marina utilizzando anche coltelli e spray al peperoncino, sempre gli investigatori della Squadra Mobile sono risaliti a due tunisini, Saif Kassine, 35 anni, e Mohamed Aziz Zouba, 22, responsabili, secondo le accuse, di aver tentato di rapinare un minorenne, strappandogli la collanina e procurandogli così delle ferite. Il tutto tra piazza del Carmine e via Sassari. Identificati grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, i due sono stati rintracciati nelle comunità dove vivono. È scattato il fermo di polizia giudiziaria per tentata rapina aggravata e i due sono stati accompagnati nel carcere di Uta. Gli investigatori della Mobile, sotto il coordinamento del dirigente Emanuele Fattori e di Veronica Madau, sono al lavoro anche su altri episodi e per valutare il coinvolgimento degli stranieri fermati in questa ultima settimana.

La paura

L’aggressione risale allo scorso weekend: un sedicenne è stato raggiunto da due sconosciuti che lo hanno fermato con la forza, provando a strappargli la catenina d’oro che aveva al collo. Un’azione violenta che ha causato delle ferite alla vittima. I due alla fine hanno desistito, scappando. Gli agenti della seconda sezione della Squadra Mobile hanno ricostruito quanto successo, risalendo ai due grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Al momento del fermo sono stati sequestrati gli indumenti che i due portavano addosso la sera della tentata rapina. Oggi Kassine e Zouba, assistiti dall’avvocato Alessandro Falconi, si presenteranno davanti al giudice per l’udienza di convalida.

I precedenti

La nuova attività svolta dalla Polizia si aggiunge all’operazione, portata avanti con i carabinieri della compagnia di Cagliari, che aveva fatto scattare i fermi di due algerini responsabili, secondo le accuse, di quattro rapine (alcune tentate) alla Marina, usando anche coltelli e spray al peperoncino. Le vittime erano sempre ragazzini. In questa occasione erano finiti in carcere un 19enne e un 18enne (maggiorenne da poche settimane) di nazionalità algerina. In un caso, un ragazzino aggredito e derubato era finito in ospedale con trenta giorni di prognosi per la frattura del setto nasale per un calcio in faccia.

