Ragazzino aggredito dal branco 

Un ragazzino di quattordici anni è stato aggredito e picchiato da un gruppo di ragazzi appena più grandi al parco giochi di Su Tauli. Il pestaggio, ripreso con un telefonino, ha fatto il giro della cittadina e del web. L’episodio è diventato un meme, ma non fa ridere nessuno.

Succedeva una settimana fa. Ci sarebbe una denuncia e un’indagine in corso. Nel frattempo l'episodio è stato portato all’attenzione dell’assemblea cittadina dal consigliere Nadir Congiu. «Mi è giunta notizia di episodi di violenza tra minori al parco Capitan Calamaio ma anche anche di altri episodi di disturbo della quiete pubblica. Non credo ci sia un problema di disagio giovanile a Lanusei, ma credo fortemente nelle nuove generazioni su cui forse le istituzioni dovrebbero avere un occhio di riguardo considerato che vivono un tempo difficile e che escono dalla pandemia».

Attenzione

L’assessore ai Servizi sociali Sandra Aresu parla chiaro: «Ho appreso dell'episodio in Consiglio comunale, non ero a conoscenza del fatto, così pure il Servizio sociale e la scuola con cui esiste una forte collaborazione. Come sempre facciamo quando veniamo a conoscenza di episodi del genere, ci siamo allertati e stiamo verificando sempre a tutela del minore e della famiglia coinvolta». E poi precisa: «L'auspicio è che episodi simili non accadano ma voglio sottolineare che le famiglie, la scuola, i singoli cittadini ma soprattutto noi consiglieri possiamo indirizzare le persone a rivolgersi ai servizi predisposti in modo che non sia uno sterile pettegolezzo, ancora peggio se si arriva a fare circolare queste notizie sul web».

L'esperta

Episodi che ormai riempiono le cronache dei media e scuotono l’opinione pubblica. La psicologa e psicoterapeuta Claudia Abate, direttore del dipartimento di Psicologia del Dsm Asl Ogliastra, spiega il fenomeno: «Si attivano dinamiche di disimpegno morale e di diffusione della responsabilità, amplificate dai social che garantiscono l’anonimato senza un contatto diretto con la vittima. L’aspetto di voler riprendere è legato al narcisismo in collegamento con il gruppo, al poter fare online quello per cui nella vita reale si hanno più scrupoli. È un fenomeno più generale che ha a che fare con le emozioni, con cui devono prendere contatto». E le famiglie cosa possono fare? «In generale occore praticare accoglienza e ascolto della vittima con un atteggiamento non giudicante e, se necessario, rivolgersi a qualche sistema di supporto. C’è tutto un sistema educativo di alfabetizzazione emotiva che è fondamentale per capire le emozioni dell’altro».

