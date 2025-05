Ragazzini ubriachi soccorsi dal 118 

Dal centro storico al Poetto, un primo maggio (soprattutto la notte) ad altissimo tasso alcolemico. E così le ambulanze del 118 hanno dovuto fare avanti e indietro tra le zone frequentate da giovani ubriachi – anche minorenni – e gli ospedali. E lo scenario, come denunciato dagli abitanti di Castello e la Marina, prima del passaggio degli addetti alla pulizia del Comune, anche ieri mattina era desolante: bottiglie in vetro abbandonate in piazze e strade, bicchieri di plastica e una puzza insopportabile. Segno che il rispetto per gli altri, e per gli spazi pubblici, da parte soprattutto dei giovani – molti i turisti – non è un atteggiamento particolarmente diffuso. Preoccupa inoltre, ma anche questa non è una novità, l’abuso di alcolici anche tra i minorenni, alcuni nemmeno quattordicenni. E in vista della bella stagione, come accaduto nella serata di giovedì, i gruppi di ragazzini iniziano a trasferirsi anche al Poetto.

I soccorsi

Dalla centrale operativa del 118, oltre alla gestione della macchina dei soccorsi in occasione della Festa di Sant’Efisio, si sono dovuti occupare delle immancabili emergenze e purtroppo anche di assistere diversi ragazzini completamente ubriachi nel lungomare Poetto. A volte sono bastate le cure sul posto e una telefonata ai genitori dei giovanissimi, mentre in alcuni casi è stato necessario il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti. Uno dei primi giorni di caldo e il giorno di festa hanno infatti spinto tantissimi ragazzi a ritrovarsi in spiaggia, abusando però di alcolici. Con le inevitabili conseguenze negative e costrigendo i soccorritori a effettuare diversi interventi al Poetto.

Il party

Non sono mancate le proteste per la festa che c’è stata al Bastione di Saint Remy. «La sera del primo maggio», racconta Monica Zuncheddu, del comitato Castello de Susu, «stavo rientrando a casa e in via San Giuseppe ho visto tre ragazze, turiste spagnole: una aveva appena fatto i suoi bisogni in un angolo. Mi chiedo: come è possibile mettere solo otto bagni pubblici per oltre mille persone presenti all’evento al Bastione? Le strade del quartiere diventano una latrina a cielo aperto e la puzza resta per molto tempo». Alla Marina invece un tappeto di bottiglie di alcol, il resto di un’altra giornata di degrado: «Se è tutto abbandonato», sottolinea Sandra Orrù dell’associazione Apriamo le finestre alla Marina, «chiunque si sente autorizzato a fare qualsiasi cosa. Ci sono dei controlli da parte delle forze dell’ordine, il fine settimana ma si tratta di interventi tampone. Servono provvedimenti incisivi sulla vendita degli alcolici».

