Ragazzini ripuliscono la facciata del market dalle scritte 

A Irgoli un gruppo di madri si mobilita dando una lezione speciale ai figli, invitati a ripulire la facciata di un supermercato imbrattato sabato dai giovanissimi, durante la sfilata del Carnevale.

I ragazzini, che avevano lasciato all’esterno del market alcune scritte goliardiche, hanno cancellato tutto con tanto di scuse ai titolari, accompagnati dalle mamme.

A raccontare dell’episodio un esercente del paese che sui social plaude al gesto: «Voglio fare i complimenti alle madri che, con senso di responsabilità e amore vero, hanno punito i propri figli, responsabili dell’atto “vandalico” ai danni del supermercato Loche”. E poi: «Si tratta di un gesto esemplare, che dimostra quanto sia importante educare al rispetto e alla consapevolezza. Oggi più che mai sono fiera di essere di Irgoli, un paese dove esistono mamme che non giustificano, ma insegnano».

Sono seguiti centinaia di commenti di soddisfazione: la notizia è rimbalzata in poche ore in tutta l’Isola, varcando anche i confini nazionali. «Complimenti a queste mamme - ha scritto sui social un cittadino - che anziché giustificare l’errore dei propri figli si sono impegnate per far sì che potessero rimediare».

RIPRODUZIONE RISERVATA