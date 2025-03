Ragazzini rapinati da una gang, diciottenne fermato dopo sei “colpi” 

L’aveva ormai capito che, come si dice nel gergo poliziesco, era “attenzionato”. In fretta e furia ha fatto i biglietti aerei: Cagliari-Milano e da lì, secondo la Questura, sarebbe verosimilmente partito per la Germania, dove aveva abitato in passato. Ma il presunto tentativo di fuga del diciottenne cagliaritano non è sfuggita alla Polizia di frontiera di Malpensa, che teneva d’occhio le liste dei passeggeri e ha telefonato a Davide Carboni, dirigente della Squadra mobile cagliaritana: «Il tuo sospettato sta volando qui». Subito la risposta: «Fermatelo all’arrivo». Così è stato, con la motivazione dei gravi indizi di colpevolezza e del concreto pericolo di fuga.

Le manette

Gianni Mura ha appena diciott’anni, ma secondo la squadra investigativa della Questura sarebbe stato lui a commettere, non da solo, sei rapine per strada alla Marina ai danni di giovanissimi. La settima è fallita. Tutte in un paio di settimane, sostiene la polizia, che ha raccolto la preoccupazione che subito si è diffusa tra i genitori delle giovanissime vittime. Mura - che deve ancora fornire la sua versione dei fatti in questa inchiesta alle prime battute - è nel carcere di Busto Arsizio, assai probabilmente sarà trasferito in quello di Uta. Potrà dire la sua su un’indagine che lascia pochi dubbi in chi l’ha svolta, anche se ancora manca il colloquio con l’indagato.

Gli accertamenti

Il rapinatore di ragazzini alla Marina non agiva da solo: gli investigatori della Squadra mobile, coordinati in questa indagine-lampo dal loro dirigente Davide Carboni, ritengono di aver individuato anche i presunti complici, che a questo punto sembrano avere i giorni contati. Il gruppo agiva sempre nello stesso modo: bloccava le giovanissime vittime nei vicoli del quartiere storico davanti al mare, le minacciava con un coltello (altre volte con minacce di violenze fisiche, in altre occasioni con schiaffi) e s’impossessava dei suoi oggetti di valore: catenine d’oro, soldi o altri beni. In un caso, uno dei ragazzini presi di mira dalla baby-gang non aveva nemmeno compiuto i quattordici anni.

Il volo per Milano

Le immagini dell’impianto di videosorveglianza hanno aiutato la Squadra mobile della Questura a imboccare la pista investigativa ritenuta giusta, e da lì gli agenti hanno iniziato a osservare quel gruppo di ragazzini. L’hanno fatto per giorni, ottenendo anche diverse conferme da parte delle vittime, alcune delle quali avrebbero riconosciuto gli autori grazie alle foto segnaletiche e ai video registrati dall’impianto di sorveglianza. Il cerchio, insomma, si stava chiudendo ma all’improvviso è arrivata la telefonata dalla polizia di frontiera di Malpensa: avvertiva della presenza sull’aereo. E no, non è stato esattamente un comitato di benvenuto: manette e carcere di Busto Arsizio. E ora, per Gianni Mura, è il momento dell’autodifesa.

