Ragazzini danneggiano un chiosco, uno dei genitori chiede scusa 

Qualcuno le chiama ragazzate, qualcun altro piccola criminalità. I vandali comunque colpiscono ancora e questa volta nel mirino è finito un chiosco bar a Sestu davanti alla chiesa di San Gemiliano. Un gruppo di ragazzini, un paio d’ore dopo la chiusura e durante la notte, ha rubato le lampadine e preso a sassate una telecamera di sorveglianza. Il loro gesto è stato comunque ripreso. «In quel momento non c’era nessuno, ma ho visto comunque i responsabili dalla registrazione dice il titolare Cristian Ferru -. Da subito sono rimasto un po’ male, ma prima di denunciare volevo fare un tentativo, così ho messo un post su Facebook, spiegando che se non si fossero fatti vivi avrei contattato le forze dell’ordine». Tentativo che ha avuto successo: «I genitori di uno dei ragazzi nel video mi hanno contattato, scusandosi tanto». Si tratta di quello che ha rubato le lampade, mentre resterebbe ancora da trovare chi ha rotto la telecamera. Intanto i danni sono stati riparati: «Aspetterò ancora un po’, per ora non penso di sporgere denuncia», dice Ferru. A Sestu si sono già verificati furti e “spaccate” in attività commerciali ma in questo caso sembra un gesto più banale e sciocco, dettato dall’imprudenza e da una cattiva noia.

