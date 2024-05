Ragazzine picchiate: la Squadra Mobile indaga sui pestaggi 

In comune c’è solo la zona: il Poetto. Per il resto le due aggressioni avvenute domenica sera non sono collegate. Le responsabili non sono le stesse e ora gli investigatori della Squadra Mobile, al lavoro sui due casi dopo le denunce presentate in Questura, stanno raccogliendo tutte le informazioni per completare l’identificazione delle giovanissime che hanno mandato in ospedale una 16enne di Quartu e una 15enne cagliaritana.

In entrambi i casi si tratterebbe di ragazzine tra i 15 e i 17 anni, quasi certamente di Cagliari. In un caso in due avrebbero picchiato senza alcun motivo una 15enne nella zona del Cavalluccio Marino. «Mia figlia stava chiacchierando con un’amica. Due tizie, anche loro molto giovani, devono aver frainteso qualcosa, si sono avvicinate e dopo aver chiesto, in malo modo, spiegazioni l’hanno aggredita», è il racconta fatto dal padre della vittima.

Lo stesso giorno, sempre al Poetto, il pestaggio di una 16enne attirata nel lungomare per un chiarimento e picchiata da due rivali per un “like” sul profilo Instagram di un ragazzo. Le famiglie, dopo il passaggio in ospedale delle vittime, hanno denunciato le aggressioni alla Polizia. (m. v.)

