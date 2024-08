Ragazzina violentata fuori da un locale 

Macerata . Era andata a Civitanova Marche con un’amica per passare una tranquilla serata in uno dei tanti chalet della spiaggia, ma lasciato il locale sarebbe stata abusata da un 25enne di origine marocchina. Un incubo vissuto da una ragazzina di 14 anni, della provincia di Ancona, che prima si è confidata con l’amica 16enne, e subito dopo ha chiamato i carabinieri. L’aggressore, subito individuato, è stato fermato ieri per violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla cessione di droga. La pm Stefania Ciccioli ha chiesto la misura cautelare per pericolo di fuga e reiterazione del reato.

La confidenza all’amica

Era da poco passata la una di notte di mercoledì scorso. Le due ragazze hanno lasciato il locale prima dell’orario in cui il nonno della più grande doveva andarle a prendere. L’appuntamento era per le 2, davanti allo chalet. Le ragazze sono invece uscite prima e sarebbero state avvicinate dal 25enne che avrebbe offerto loro della droga invitandole poi a bere qualcosa. Dal lungomare si sono spostati tutti e tre a piedi, percorrendo un tragitto piuttosto lungo fino a un bar dove si sono trattenuti a bere insieme a un amico del giovane. La 14enne ha bevuto un cocktail alcolico mentre l’amica lo ha rifiutato. Poco dopo tutti e quattro hanno lasciato il bar raggiungendo la zona della pista ciclabile. Il 25enne e la 14enne si sarebbero allontanati dagli altri due, appartandosi. Non vedendola tornare, l’amica è andata a cercarla, poi la confidenza dell’abuso. Subito hanno chiamato il 112 per chiedere aiuto. Una pattuglia dei carabinieri le ha raggiunte e ha chiamato un’ambulanza che ha portato la ragazzina al pronto soccorso. Per lei è stato attivato il codice rosa, e ieri è stata ascoltata, in forma protetta, alla presenza di una psicologa. Il presunto stupratore è stato fermato.

