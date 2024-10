Ragazzina muore a cena, indagati i ristoratori 

Roma. Il malore fatale dopo aver mangiato una porzione di dolce, e in pochi istanti la vacanza a Roma con i genitori si trasforma in tragedia per una turista inglese di 14 anni, morta probabilmente per uno shock anafilattico legato a un'allergia alle arachidi. Sulla vicenda la Procura ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio colposo in concorso a carico dei due titolari della tavola calda di circonvallazione Gianicolense, dove la famiglia aveva cenato.

Lì, la scorsa settimana, poco dopo aver ingerito il dolce, la quattordicenne ha avuto difficoltà respiratorie. La situazione è ben presto precipitata. Inutile la corsa in ambulanza all’ospedale San Camillo. Sono intervenuti la polizia e personale dell’Asl Roma3 per ricostruire come sono andate esattamente le cose e stabilire se, per la morte della ragazza, ci siano delle responsabilità. In particolare, è da chiarire se nel dolce ci fossero tracce di arachidi e se nel menu della tavola calda sia indicata la loro presenza nei piatti serviti al pubblico.

I genitori della ragazza inglese avrebbero riferito di aver informato il personale del locale dell'allergia di cui soffriva la figlia che, già in passato, aveva avuto reazioni allergiche violente. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se la comunicazione sia stata compresa e se ci fossero tracce di frutta secca negli alimenti consumati e non indicati nel menù. Sequestrate le porzioni dei due dolci che vengono serviti nel locale, per sottoporli ad analisi di laboratorio. Incaricato un medico legale per l'esame autoptico che stabilirà con esattezza le cause della morte della quattordicenne.

