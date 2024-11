Ragazzina calpestata e ferita nella ressa per il bus 

La solita “caccia al posto”, che ogni giorno mette in pericolo l’incolumità degli studenti che viaggiano sul pullman Arst da Ittiri a Sassari, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Una ragazza di 14 anni è finita al Pronto soccorso dopo essere stata calpestata da altri studenti alla fermata dell’autobus, nel piazzale di Missingiagu. L’episodio risale a martedì mattina, quando alle 7.30, la studentessa di Ittiri stava per salire sul mezzo pubblico per raggiungere Sassari dove frequenta la prima classe di un Istituto superiore. La ragazza spinta nella ressa era caduta e altri studenti l’avevano schiacciata provocandogli lesioni in varie parti del corpo e una sospetta frattura di due costole. Un amico era riuscito a trascinarla fuori dal mucchio e ad evitarle conseguenze più gravi. I medici dell’ospedale Santissima Annunziata le hanno assegnato quindici giorni di cure. Ieri mattina i genitori della 14enne sono stati ricevuti in municipio dal sindaco Antonio Sau per esporgli il caos e i rischi che quotidianamente si ripresentano alla fermata dell’autobus, la stessa in cui sette anni fa perse la vita il 14enne Antonio Meloni, mentre nella corsa per assicurarsi il posto una ruota gli ha agganciato un piede e il bus lo ha trascinato. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Alghero. (m.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA