«Ragazzi violenti? No, bisognosi di aiuto» 

«Uno studente che accoltella un compagno di scuola: questo fatto ha scioccato la comunità di Capoterra, ci siamo tutti interrogati per capire come sia stato possibile arrivare a questo». Don Gianni Locci, parroco della chiesa di San Francesco, esprime il sentimento dell’intera cittadina e lo fa con cognizione di causa: per lungo tempo ha insegnato religione nelle Medie di Capoterra e ha avuto tra i suoi alunni il ragazzo ferito dal coetaneo e ancora ricoverato in ospedale, fortunatamente in netto miglioramento: «Il pensiero principale ora è che il giovane si riprenda al meglio. In classe era un ragazzo tranquillo, con la vivacità tipica degli adolescenti, ma assolutamente presente alle lezioni. A mio avviso era inimmaginabile che venisse coinvolto in un fatto simile. Tempo fa erano gli oratori i centri di aggregazione per i minorenni, che venivano coinvolti attraverso lo sport o la musica. Dobbiamo tutti interrogarci per capire come sia stato possibile arrivare a questo».

Oratori e Comune

Don Gianni Sanna, parroco di Poggio dei Pini ha sottolineato l'importanza di non lasciare da soli i giovani: «Dobbiamo fare in modo che i giovani si sentano ascoltati e che non abbiano hanno punti di riferimento sbagliati. Dovrebbe nascere una sinergia tra parrocchie e famiglie per evitare gesti simili in futuro».

Donatella Dessì, assessora alle Politiche giovanili e alle pari opportunità, esprime la sua preoccupazione, anche in considerazione del fatto che avvenuto tra ragazzi dell’istituto Atzeni, un'eccellenza per la città: «Mi distrugge questo fatto. Organizziamo spesso delle iniziative a cui partecipano gli studenti riguardo bullismo e violenza in generale. Metto la scuola al primo posto, mi impegnerò ulteriormente per lavorare sulle fragilità dei giovani e sulle loro frustrazioni».

Il dibattito

Efisio Demuru, dalla minoranza, respinge l'idea che Capoterra sia una città pericolosa. «Non credo che Capoterra sia diversa dalle altre città dell'hinterland. È un discorso generazionale, oggi i giovani sono sempre più soli. Eventi di questo tipo devono essere da monito per tutti, non è colpa di qualcuno, ma colpa di tutti noi». Per Susanna Lilliu, insegnante delle Medie e madre di due studenti dell'istituto, è stato un caso limite: «L’Atzeni è simbolo di inclusione, i miei figli me lo raccontano. Da insegnante posso dire che mancano le risorse, se avessimo in classe figure di potenziamento, tutti i ragazzi anche più fragili potrebbero stare meglio, io mi trovo in classi di 25 alunni completamente sola».

L'analisi si estende all'importante ruolo che lo sport può svolgere nel plasmare la vita dei giovani. Antonello Cotza, dello Sporting Vigor, società calcistica locale, offre una prospettiva: «Credo che lo sport sia fondamentale. Il giovane ferito ha giocato fino a due anni fa con noi, un ragazzo più che tranquillo. Noi come società, dopo questo fattaccio, abbiamo avviato un'attività di dialogo con una pedagogista che ha parlato con i nostri ragazzi».

RIPRODUZIONE RISERVATA