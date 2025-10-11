“Ragazzi, va benissimo così” 

Seconda sosta per le nazionali e l’umore dei tifosi del Cagliari è tendenzialmente positivo, con la soddisfazione per i risultati iniziali della squadra di Fabio Pisacane (e le prestazioni di alcuni singoli) unito alla preoccupazione per i tanti infortuni. Dalle pagine ufficiali dell’Unione Sarda (Facebook e Instagram sui social, ma anche i commenti su unionesarda.it), il popolo rossoblù si tiene stretto l’1-1 con l’Udinese e guarda con fiducia al futuro. “A Udine bel punto, importante per la salvezza, e un po’ di fortuna serve sempre”, il commento di Gianluigi Mura. “Pisacane sa il fatto suo: è un grande, forza Cagliari”, la celebrazione al tecnico di Mario Pontin. Poi i problemi fisici: “Ci vorrebbe un fratello gemello di Mina”, chiede Lello, seguito da Gianluca Frau: “Speriamo si liberi l’infermeria”. “Ci mancava solo Di Pardo”, l’amarezza di Giovanni Serra per lo stop dell’esterno nell’allenamento di giovedì.

La squadra in Palestra

Chi ha fatto benissimo, sia in rossoblù sia venerdì con l’Italia Under-21, è Marco Palestra. Il laterale in prestito dall’Atalanta ha fornito un assist nel 4-0 degli azzurrini sulla Svezia: “Calciatore completamente fuori scala per la sua età, in altri campionati sarebbe già nel giro dei top club. Meglio per noi che qui invece lo prestano al Cagliari”, l’apprezzamento di Federico. “È meglio di Di Lorenzo”, aggiunge Matteo Sovicille. “Questo ragazzo è veramente forte, se Gattuso avesse un po’ di coraggio meriterebbe la nazionale maggiore”, l’augurio di Giuliano Munzittu, che è della stessa idea del ct dell’Under-21 Silvio Baldini. E Federico Marini prevede che anche un altro rossoblù farà il salto: “Sicuramente Idrissi arriverà nella nazionale maggiore”, dice sul 2005 di Sadali pure lui in Under.

Portiere super

Un altro dei migliori è senza dubbio Elia Caprile, che la maglia azzurra - per ora - non l’ha ancora conquistata ma che sta dimostrando di essere un portiere di assoluto valore. “Non capisco perché ancora non venga convocato in Nazionale, penso sia uno dei più bravi in Serie A”, si chiede Cristian. Con Matteo Murtas che gli dà una spiegazione: “Semplice, gioca a Cagliari. Guarda cos’è successo con Piccoli”, ricordando la chiamata dell’ex centravanti rossoblù da poco passato alla Fiorentina. “Caprile è fenomenale, il futuro portiere dell’Italia: avanti così Elia”, esulta Pino. Mentre Franco Serpi è preoccupato per una cessione: “Il campionato lo farà sicuramente tutto col Cagliari, di certo dopo sarà venduto e a un prezzo molto alto”.

La ripresa

Alla sosta il Cagliari è andato con 8 punti in 6 giornate, che valgono l’undicesimo posto. “Ora servono tre punti col Bologna, senza trovare scuse, giocando con grinta e determinazione”, spera Sergio Cipolletta sulla sfida di domenica prossima. E sull’avvio di stagione Rinaldo Porcu è contento: “Abbiamo visto una squadra che sa anche contrattaccare, 8 punti in classifica da anni non si vedevano a questo punto del campionato per il Cagliari”.

