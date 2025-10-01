Ragazzi uccisi nel crollo, il pm chiede l’archiviazione 

Si avvia verso un possibile epilogo giudiziario la dolorosa vicenda della morte di Patrick Zola e Ythan Romano, i due adolescenti di 15 e 14 anni morti il 1 aprile 2024 nel crollo di un casolare abbandonato a Nuoro. Dopo la chiusura dell’incidente probatorio lo scorso 11 settembre, il pubblico ministero di Nuoro, Riccardo Belfiori, ha depositato al gip Mauro Pusceddu la richiesta di archiviazione per i 12 indagati nell’inchiesta. Proprio l’11 settembre, il padre di Patrick, Damiano Zola, ha affidato ai social uno sfogo amaro contro le conclusioni della perizia del tribunale: «Periti che si arrampicano sugli specchi. Lo stato di abbandono e di instabilità era sotto gli occhi di tutti da tempo e sicuramente le piogge del giorno precedente e del giorno stesso non lo hanno migliorato (cosa neanche presa in considerazione) dal perito (di parte) del Tribunale». Parole che esprimono tutta la frustrazione della famiglia. Quindi, dopo l'incidente probatorio e le perizie, secondo il Pm, non vi sarebbero responsabilità penali da parte degli indagati, tra cui proprietari dell’immobile che, a vario titolo, avrebbero potuto avere un ruolo nella mancata messa in sicurezza dell’edificio fatiscente dove si è consumata la tragedia. Gli avvocati delle famiglie delle vittime, hanno annunciato opposizione con l’avvocato Angelo Magliochetti.

