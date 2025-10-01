VaiOnline
Tribunale.
02 ottobre 2025 alle 00:25

Ragazzi uccisi nel crollo, il pm chiede l’archiviazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si avvia verso un possibile epilogo giudiziario la dolorosa vicenda della morte di Patrick Zola e Ythan Romano, i due adolescenti di 15 e 14 anni morti il 1 aprile 2024 nel crollo di un casolare abbandonato a Nuoro. Dopo la chiusura dell’incidente probatorio lo scorso 11 settembre, il pubblico ministero di Nuoro, Riccardo Belfiori, ha depositato al gip Mauro Pusceddu la richiesta di archiviazione per i 12 indagati nell’inchiesta. Proprio l’11 settembre, il padre di Patrick, Damiano Zola, ha affidato ai social uno sfogo amaro contro le conclusioni della perizia del tribunale: «Periti che si arrampicano sugli specchi. Lo stato di abbandono e di instabilità era sotto gli occhi di tutti da tempo e sicuramente le piogge del giorno precedente e del giorno stesso non lo hanno migliorato (cosa neanche presa in considerazione) dal perito (di parte) del Tribunale». Parole che esprimono tutta la frustrazione della famiglia. Quindi, dopo l'incidente probatorio e le perizie, secondo il Pm, non vi sarebbero responsabilità penali da parte degli indagati, tra cui proprietari dell’immobile che, a vario titolo, avrebbero potuto avere un ruolo nella mancata messa in sicurezza dell’edificio fatiscente dove si è consumata la tragedia. Gli avvocati delle famiglie delle vittime, hanno annunciato opposizione con l’avvocato Angelo Magliochetti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

«Mi tolgo il braccialetto» La sfida di Manis in un video

Delitto di Terralba, l’arrestato era senza dispositivo elettronico 
Valeria Pinna
Il caso.

Revenge porn a Ussana, tre nei guai

Francesco Pinna
Inchiesta

Visite, burocrazia e ambulatorio «La nostra vita cancellata dal lavoro»

La testimonianza: una professione impossibile per i giovani colleghi 
Piera Serusi
Regione

Il M5S indebolito dopo le provinciali Verifica più vicina

Da sciogliere il nodo Agricoltura Todde-Lai, vertice tra una settimana 
Benevento

«Anche i figli colpiti nel sonno»

Strage del Sannio, il pm: Ocone curato per una psicosi, ma non risultano violenze 
la tragedia

Due militari morti nell’aereo caduto poco dopo il decollo

Il velivolo non ha la scatola nera Si studiano le cause dell’incidente 