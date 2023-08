«Ragazzi, tornate ai vostri paesi Via dalla menzogna delle metropoli» 

«Auspico che i giovani tornino ai paesi d’origine, alla natura, scappando dalla menzogna delle metropoli». Fuori dal coro, dall’altra parte del cancello, megafono dei matti, degli esuli, dei minatori, degli ultimi e dimenticati, Simone Cristicchi è un artista non incasellabile. Per fortuna non incasellabile, perché il suo percorso artistico lo ha portato dal fumetto (allievo di Jacovitti) e dal cantautorato al teatro e al musical, ai libri, alla radio, a scrivere una colonna sonora per il cinema (“Cose dell'altro mondo”), a intraprendere viaggi e progetti poco usuali. Lo ha fatto anche passando per Sanremo, che ha vinto pure nel 2007 con la struggente “Ti regalerò una rosa”, ma sempre in coerenza con la sua identità particolare, che lo ha portato a collaborare con Frankie-hi-nrg e duettare con Fabrizio Moro ed Ermal Meta, per brani dal testo incisivo e scomodo. Simone Cristicchi ritorna in Sardegna con lo spettacolo “Lo chiederemo agli alberi” prodotto dall’International Music and Arts: l’appuntamento è per martedì prossimo, 22 agosto, alle 21.30, all’Anfiteatro delle Fonti di Rinaggiu in via delle Fonti a Tempio Pausania, sotto le insegne del Cedac.

Sul palco Riccardo Ciaramellari al pianoforte e alle tastiere oltre che alla fisarmonica, Riccardo Corso alle chitarre e Antonio Iannetta al violoncello.

Simone Cristicchi nel brano “Lo chiederemo agli alberi” trapela una filosofia quasi francescana, concorda?

«Sì, perché nomino l'allodola uccello prediletto da San Francesco che rappresenta l’umiltà. La canzone e l'album li ho scritti dopo alcuni pellegrinaggi in eremi, conventi e baite in Trentino. Natura e spiritualità sono al centro del concerto».

Alla discografia attuale piacciono i cloni: lei invece sperimenta e osa, come mai?

«Le case discografiche si adagiano al ritmo disumano del mondo, le canzoni sono saponette, vanno prodotte in serie cercando di stare al passo con le mode. Io ho sgamato questo inganno già dal primo album intitolato “Il fabbricante di canzoni” e mi sono tirato fuori dal meccanismo nel 2007, ma senza criticare chi aderisce a queste dinamiche, semplicemente la mia arte non deve assecondare scadenze o mode».

Sta facendo tanto teatro, cosa consente il teatro rispetto alla canzone?

«Il teatro ha una sua liturgia e sacralità, per gli antichi greci lo spettacolo era terapeutico per il popolo perché riguardava i grandi temi: amore, morte, tradimento e libertà. Non era un intrattenimento e io credo in questo senso sacrale del teatro come luogo di grande libertà espressiva».

La laureata precaria del suo brano prende ancora 400 euro da segretaria?

«Forse la laureata precaria ha abbandonato la metropoli ed è tornata al suo paese d’origine, come molti ragazzi che hanno ripensato le loro vite. C'è una grande menzogna nelle dinamiche della metropoli coi suoi lavori usuranti e sottopagati. Io stesso sono andato a vivere in mezzo alla natura».

Perché, Cristicchi, lei parla spesso dei dimenticati?

«Non c'è mai stata una strategia nei progetti musicali o teatrali, ho proceduto sempre per istinto. Ho parlato di emarginati, anziani, malati di mente, bambini abusati, perché sentivo l'esigenza di dare voce a questa realtà. L'artista deve recuperare la sua funzione di megafono nella società, non possiamo delegare tutto alla politica, alla psicologia o alla spiritualità. Il cantautore deve mettere a disposizione della comunità la sua arte».

Fumetti, canzoni, teatro, libri, una colonna sonora, c'è ancora qualche territorio da esplorare?

«Tendo a fare le cose che faccio bene, a dare il massimo al pubblico. Mi è stato proposto di fare un film come regista o attore ma ho rifiutato perché non è ancora il momento. Però lo sfizio di recitare per un film me lo vorrei togliere».

