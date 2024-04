Ragazzi soccorsi a Monte Arcosu 

L’allarme è arrivato ai vigili del fuoco di Cagliari verso le 18,30 di ieri: «Siamo otto giovani, ci siamo persi all’interno dell’oasi di Monte Arcosu e non riusciamo a trovare la strada del ritorno». Gita di Pasquetta difficile da dimenticare, ma andata a buon fine, per un gruppo di amici sui 26 anni di Sestu, Serramanna e Cagliari, che si sono persi seguendo il sentiero dei carbonai e poi fortunatamente sono riusciti a raggiungere una zona dell’oasi naturalistica coperta dal segnale telefonico e a lanciare l’allarme. I vigili del fuoco sono riusciti a farsi spedire l’esatta posizione in cui si trovavano i ragazzi grazie all’applicazione whatsApp del telefonino. La situazione non destava preoccupazioni perché tutti erano in buone condizioni. Intorno alle 21 due Ranger di Uta e cinque operatori del Wwf Domu de Luna hanno raggiunto i ragazzi, che sono stati riaccompagnati alle auto in località Perdu Melis. (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA