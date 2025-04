Ragazzi, raccontateci la Sardegna 

Nei libri di storia non se ne fa cenno. La Sardegna talvolta è persino assente dalle cartine geografiche, figuriamoci i suoi trascorsi. Le nuove generazioni hanno smesso di parlarne la lingua, e, spesso, perfino di capirla. Le vecchie la tengono per sé: un retaggio che non si sa a chi lasciare. Le vicende, la cultura e la lingua sarde sono poco praticate, eppure osserva Antonello Gregorini, sono una parte importante della nostra identità. Con la tenacia che lo sostiene nel suo impegno civico più che ventennale, il presidente della Rete dei nuraghi (Nurnet) ha deciso che qualcosa bisogna farla. Non solo, e non tanto, per conservare un patrimonio di conoscenze, racconti, miti, lingue, ma per coltivare il desiderio di approfondirlo, frequentarlo, innovarlo. “Narrazioni di storia e paesaggio della Sardegna”, il concorso letterario per le scuole primarie e secondarie di primo grado lanciato da Nurnet, persegue questo obiettivo. Se i ragazzi e le ragazze metteranno mano a carta e penna per scrivere storie incentrate su avvenimenti, leggende, epopee dell’Isola, impareranno a conoscere la cultura in cui crescono, e finanche ad amarla.

Un racconto che abbia per oggetto la storia e i paesaggi della Sardegna: è quanto chiede il bando (non ancora definitivo), che aprirà le iscrizioni il primo giugno per chiuderle il 31 ottobre. I testi dovranno essere inviati entro il 30 gennaio del 2026, mentre la premiazione sarà il 30 marzo. Il montepremi totale è di 5000 euro, e saranno suddivisi tra i vincitori di entrambe le categorie. Ci saranno anche premi speciali per testi particolarmente meritevoli, precisa Gregorini. Il suo entusiasmo ha già contagiato un lungo elenco di scrittori che avranno il compito di valutare i racconti in base a creatività, accuratezza storica e qualità narrativa: Silvano Tagliagambe, Ciriaco Offeddu, Jeff Biggers, Fiorenzo Caterini, Maurizio Onnis, Gianluca Medas, Stefania Mercurio, Annamaria Mastinu, Stefania Bagella, Gianni Loy. Non poche sono anche le associazioni e le aziende che hanno offerto il loro sostegno. «È un’iniziativa originale – chiosa Gregorini - che avrà l’effetto di rafforzare il legame tra le nuove generazioni e il proprio territorio». Lo abitano, eppure, la maggioranza non lo conosce, o ne ignora la storia, i riti, le origini di certe usanze o tradizioni. E poi non praticano la lingua. Rinunciare a esprimersi nella propria lingua è una forma di amputazione della propria identità, secondo il geometra, che, prossimo alla pensione, non intende smettere di lavorare affinché i più giovani siano orgogliosi delle loro origini. Uno dei criteri di valutazione dei lavori sarà proprio l’uso della lingua sarda.

