Ragazzi persi senza psichiatra 

È entrato nel tunnel dei piccoli reati e della filiera penale quasi senza accorgersene, un ragazzo fragile, 17 anni appena compiuti. È uno dei tanti casi in carico al Tribunale dei Minori a Olbia. Adesso è dentro un empasse che non trova soluzione e per dare una svolta ad un’esistenza tormentata serve un percorso di cura e di recupero, indicato dai giudici. È la prassi normale per i minori, ma nel disastro della sanità ormai di normale non c’è più niente. Per uscire dai fascicoli penali serve una relazione dei Servizi Sociali, che però hanno bisogno di una consulenza psichiatrica. A Olbia è praticamente impossibile avere una relazione di uno specialista. L’unico servizio che può procedere per integrare l’iter di recupero e cura e il Centro di Salute Mentale. Ma è un presidio senza personale, ormai un scatola vuota, di fatto una articolazione della Asl senza strumenti e medici.

«Non possiamo rispondere»

L’avvocato Antonello Desini assiste il ragazzo che ha necessità urgente della relazione psichiatrica e spiega: «Non mi sono mai trovato in una situazione di questo tipo. È veramente un quadro drammatico del quale anche l’avvocatura deve prendere atto con tutte le conseguenze del caso. In questo momento è difficile, se non impossibile, agire per avviare un percorso terapeutico dentro un procedimento penale. Il caso del minore che assisto è particolarmente grave, ma il discorso riguarda anche molti adulti. Io non posso predisporre un piano di cure e reinserimento senza una consulenza del Csm. Gli assistenti sociali, anche quelli del Comune di Olbia, sono in difficoltà. Di fatto il servizio Asl competente non è nelle condizioni materiali di rispondere alle nostre istanze. Il ragazzo è giovanissimo, ha bisogno di cure non di ulteriori passaggi nel sistema penale. Ed è un soggetto fragile, a rischio. La magistratura minorile è attenta, sensibile, lavora per il recupero dei ragazzi, ma se mancano i percorsi di cura è tutto inutile». Le sigle sindacali che sabato hanno proclamato lo stato di agitazione del personale sanitario della Asl hanno denunciato alla Prefettura di Sassari «la drammatica situazione del Centro di Salute Mentale di Olbia e del servizi territoriali nei distretti di Tempio e La Maddalena». Tutti i presidi sono chiusi. L’unico psichiatra in servizio nel Csm di Olbia ha rassegnato le dimissioni. Nessuno può firmare le relazioni che possono dare una speranza a un ragazzo di 17 anni.

