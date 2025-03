«Ragazzi, non fate i miei errori» 

La scuola abbandonata a 16 anni: del “Meucci” ricorda solo i giorni di “vela”; poi l’Agrario, corso serale, senza tradire la media del tre. «Ho dovuto abbandonare. Ma a scuola ci sono tornato l’anno scorso, da “professore”, però: insegno ai ragazzi come si reagisce alla malasorte e come si fa a rimanere in piedi quando la vita ti fa lo sgambetto brutto. In questo mi sono laureato a pieni voti sul campo. Chi più di me?» Marco Mameli sorride ma, dietro le lenti fumè, gli occhi rimangono malinconici: a 32 anni, sopravvivere a un passato che schiaccia non è stato semplice.

«La vita – spiega – non è né destino né fortuna. La vita è scelta. Questo dico ai ragazzi: è balordo vedere quanti di loro sono nel buio, spenti, insicuri, pieni di pregiudizi e complessi, senza fame di futuro. Io racconto tutto, non mi vergogno: spiego la fatica che è costata e di come ho rimediato ai casini». Droga inclusa: «Ho fatto uso di ganja , ho fatto molti errori. Non volevo regole, non c’ero più. Ho davvero attraversato la notte».

Il padre morto giovane

Prima di proseguire, una lunga pausa e gli occhi che guardano lontano: «Mio padre è morto a 46 anni. Avevamo un piccolo ristorantino, ha avuto un infarto a fine servizio: è arrivata l’ambulanza, mamma lo ha accompagnato in ospedale e io sono andato a letto. È stata lei a svegliarmi dicendomi che era morto. Avevo 10 anni: quel giorno ho acceso la mia prima sigaretta. Sono stati anni balordi: cercavamo di portare avanti l’attività ma i debiti crescevano, mamma depressa di brutto, io non sapevo come salvarla e mi sono perso. Eravamo davvero ai titoli di coda quando è arrivato mio zio dalla Germania e ci ha portati via: io avevo 18 anni, mamma 46».

Emigrati con l’obiettivo di risanare i debiti lavorando per ristoranti e Ice Caffè, una vita da reinventare in un Paese straniero, i giorni di lavoro durissimo, sopravvivere alla paura di non farcela, alla lontananza da casa e tra loro: Marco a Stoccarda, la madre e lo zio a Francoforte. «In Germania ho provato a me stesso il mio valore, ho scelto di rinascere. Mamma invece si è ammalata, avevo 25 anni quando è morta. Non riesco a ricordare il suo sorriso”.

«Mai visti tanti soldi»

Il rientro ad Assemini, l’amore per Jessica, il sogno di un futuro diverso e la capacità di cogliere le occasioni, anche quelle travestite da disastri: «Racconto anche questo ai ragazzi, di quando Jessica per sbaglio ha infilato la mano in una spianatrice: l’assicurazione la risarcì con ventimila euro. Abbiamo sparpagliato sul letto i contanti: mai visti tanti soldi. Sembravamo impazziti. Ho detto: “Calma, itta fadeusu, non facciamo volare il cervello e decidiamo veloce cosa fare”. Abbiamo creato assieme un’attività nostra, di successo: una paninoteca. Credo che oggi, se potesse vedermi, mio padre sarebbe contento e di sicuro vedrei il sorriso di mamma».

«Il mio segreto»

Ai ragazzi, nelle scuole, Marco Mameli racconta quello che chiama «il mio segreto». La formula? «Lavoro, impegno, mindset , leggi spirituali, tenere lontana la tossicità della vita. Sono credente e prego a modo mio, ho le collanine benedette e al frate chiedo fortuna. I ragazzi si gasano: mi chiamano zio », ride.

«Il mio successo? Quello che sono diventato, mio figlio Leonardo e l'amore della mia famiglia. La vita – ripete – non è né destino né fortuna, la vita è scelta: parola di zio Lino».

