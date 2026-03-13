«Ragazzi, non buttate via la vostra vita» 

Per anni è rimasto intrappolato in una dipendenza che aveva cancellato affetti, progetti e voglia di vivere, inghiottito prima nel pozzo della cocaina e poi in quello dell’eroina. C’era solo la droga. Poi la svolta: «Sono stati i miei genitori a salvarmi, ero alla fine». E ora lancia un appello: «Ai giovani che fanno uso di stupefacenti dico di fermarsi, di non rischiare di abbandonare questa vita che è piena di cose belle. Ai genitori, invece, di non abbandonarli, ma di affidarli a chi sa come si esce da questo mondo malato e diabolico».

La storia

Daniele Trogu, 43 anni, di Cabras, oggi è felice e vive a Verona, ha un bambino e fa il metalmeccanico. Per lui non è semplice raccontare un passato fatto di droga, spaccio, carcere e corse all’ospedale. Ha deciso di farlo dopo che, pochi giorni fa, a Cabras, in una via del centro storico, è stata trovata una bottiglia utilizzata per fumare il crack.«Avevo 15 anni e non amavo le regole. Frequentavo sempre ragazzi più grandi di me, finché non ho sentito il bisogno di imitarli. Così, ho iniziato a fumare le prime canne. Nel frattempo, iniziarono anche le grandi liti con i miei genitori. Non andavo bene a scuola e non volevo lavorare. Ero sempre in giro», racconta. In quegli anni iniziò a frequentare le discoteche: «In questi ambienti provai le prime pastiglie di ecstasy senza rendermi conto della loro pericolosità. Diventai subito dipendente e, a quel punto, iniziai a spacciare. Avevo bisogno di soldi per comprarmi le sostanze. Non volevo fare del male a nessuno. Ho perso completamente il controllo quando, in un incidente, ho detto addio al mio migliore amico. A quel punto, mi interessava solo la droga. Cercavo di colmare quel vuoto». Poi l'arresto, qualche giorno di carcere e sette mesi di domiciliari. «Una volta libero - continua - è arrivata l’eroina. Ho visto la morte in faccia». Sono stati i genitori a salvarlo: «Senza di loro sarei morto. Un giorno stavo male, mi hanno portato in ospedale. Da lì, la decisione di chiedere aiuto. Mia madre, pur di seguirmi, ha deciso di abbandonare il lavoro». Daniele ha trascorso diversi anni nella comunità di San Patrignano. «Ho concluso il percorso nel 2019. Da quel momento è iniziata la mia seconda vita».

L’appello

Oggi Daniele vuole essere d’aiuto a chi rischia di imboccare la strada sbagliata: «Le famiglie devono fermare questi giovani che finiscono in questo tunnel. Da soli, i ragazzi non sempre riescono a capire quanto sia pericoloso. Si comincia con la canna, ma poi passare al resto è un attimo. Ai giovani dico invece che, piuttosto che provare queste sostanze, è meglio trovarsi un hobby, una passione, uno sport, un altro svago. Nei momenti di difficoltà bisogna imparare a chiedere aiuto, ascoltare e contare sulle persone care. Dalla droga si può uscire, la vita va vissuta, è bellissima».

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