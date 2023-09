Ragazzi, nessuno si salva da solo 

Il tempo e la vita che ci si è vissuta dentro, fondamenta su cui appoggiare un futuro, che oggi appare quantomai incerto, in un costante sovrapporsi tra la memoria e l’attimo presente, senza sterili nostalgie, consapevoli di sé e del fatto, certo, di non bastare a se stessi. Si intitola “Dedicato a Noi” il nuovo album di Luciano Ligabue, un ritorno atteso, in uscita venerdì, a tre anni dall’ultimo lavoro di inediti “7”, e anticipato dai singoli “Riderai” e “Una canzone senza tempo”. Un quattordicesimo disco in carriera, con cui il Liga sembra aver davvero fatto i conti con le proprie priorità e con ciò che gli sta a cuore: «Ho cominciato a fare questo mestiere a 30 anni, quindi per molto tempo ho compresso dentro di me il bisogno di dire delle cose, che non sapevo di avere così intensamente», ci ha raccontato. «A 30 anni, poi, mi hanno tolto il tappo e da allora ho esagerato, ho fatto di tutto e di più, senza mai avere il tempo o forse la voglia di guardarmi indietro. La pandemia è stato il primo momento in cui, fermandomi, mi sono guardato alle spalle e “Dedicato a noi” è il primo album che faccio, essendo consapevole di tutto quel percorso».

Diversamente sim ili

Ed è proprio alla scoperta di un senso e di qualcuno con cui cercarlo, che invitano queste 11 tracce, ispirate, più che mai, dalla contemplazione del mondo circostante. «Dei 6 decenni, di cui ho visto l’inizio, questo è senza dubbio il peggiore, con la pandemia, la guerra nel nostro continente, le catastrofi sempre peggiori per i cambiamenti climatici, una cronaca nera, che tra femminicidi e stupri, segnala un’arretratezza culturale importante, i ragazzi della Generazione Z, che vanno dallo psicologo a confessare che non hanno un’idea di futuro e forse non ne hanno bisogno o voglia», ha osservato. «Il quadro d’insieme ci fotografa isolati dalle paure». Così, relegato lontano dal palcoscenico dalla pandemia, Ligabue ha sentito più forte che mai il bisogno di un noi, a cui dedicare tempo e cure. «In quest’album ci sono diversi “noi”», ha spiegato. «Il primo è quello della coppia: “La metà della mela” parla chiaramente del rapporto tra me e mia moglie. Poi, ci sono il nucleo familiare, che casualmente riguarda anche il fatto che mio figlio, Lenny, ha suonato la batteria nell’album, e un “noi”, dal quale non riesco ad esimermi, che è quello che incontro ogni volta che salgo sul palco, dove mi sento parte di una collettività che condivide gli stessi principi».

Canzoni di valori

Ma c’è anche un noi più difficile da definire, parente di quello di “Non è tempo per noi” e che ancora oggi si sente “fuori moda, fuori posto, insomma sempre fuori, dai”: «È un clan di cui faccio parte e che ha bisogno di ritrovarsi, di sentire che i valori che ha in comune vanno difesi, per provare a dare una destinazione a chi siamo». Il Liga lo fa con queste 11 tracce e, se il trittico di apertura getta, per un instante, lo sguardo al passato, attualissimo è il cuore dell’album, con la title track e l’ironica “Musica e Parole”, tra i momenti salienti di una scaletta, in cui spiccano anche “Quel tanto che basta” e la tempesta rock “Niente piano B”. «Mi chiedo spesso come mai non riusciamo a trovare il modo, come esseri umani, di condividere le cose? Poi, penso che meno di 100 persone hanno lo stesso patrimonio di 4 miliardi di persone, quindi, il futuro di questo mondo lo gestiscono in pochissimi e non hanno a cuore il bene comune», ha concluso il Liga, in tour nei palasport dal 9 ottobre. «Noi, però, continuiamo a cercarci, perché da soli non ci si salva».

