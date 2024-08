«Ragazzi, lo sport è vita: iscrivetevi alla Gialeto» 

La Gialeto 1909 riparte dal presidente Marcello Frongia. A Serramanna l’assemblea dei soci della storica polisportiva fondata nel 1909 da un commerciante cagliaritano, ha rinnovato la fiducia al presidente in carica che sarà al timone della società per il prossimo quadriennio. Con Marcello Frongia sono stati eletti anche Ignazio Piras, vice presidente e responsabile del settore ciclismo della società, e Davide Boassa nella carica si segretario.

«Il nostro intento è quello di dare continuità al lavoro fatto negli anni passati che, nonostante la pandemia e tutta una serie di grosse problematiche legate agli impianti sportivi, ha visto comunque la nostra società crescere sotto tutti i punti di vista. Le società sportive svolgono un ruolo sociale importante e sono un punto di riferimento per la crescita di tanti bambini e ragazzi: facciamo appello ai giovani affinché entrino nella Gialeto», commenta il presidente Frongia. Che parla della «rifondazione, proprio in piena pandemia, del settore del ciclismo giovanile che oggi vanta circa 40 ragazzi tesserati che hanno già ottenuto importanti risultati a livello regionale». In casa Gialeto si guarda con grande attenzione anche al settore calcio che, rileva Frongia, «può contare su circa 130 calciatori suddivisi fra tutte le categorie, dai piccoli amici alla prima squadra». La Gialeto punta anche a rifondare il settore storico della boxe. «Stiamo lavorando per la prossima stagione sportiva per rimettere in piedi il settore del pugilato che sarà seguito dal maestro Fabrizio Cappai», conclude Frongia. ( ig. pil. )

