«Ragazzi, la vita vera è qui, sull’Isola» 

Prosegue il percorso solista di Quilo Sa Razza, il pioniere del rap made in Sardinia, fuori ovunque con il nuovo singolo “Al di là del mare” ft. Ram C. Accompagnato da un suggestivo visual video, il brano, nato da un beat di Quilo (Alessandro Sanna), ha preso poi forma nella collaborazione tra la glocal factory Nootempo e Karati Records, impreziosito dalle barre e dagli arrangiamenti di Ram C (Flavio Sechi, già nel collettivo Karati e nell’organico di Sa Razza), nonché dal solo di tromba di Riccardo Spiga, ciliegina sulla torta di un brano soul-funk, perfetto per traghettarci morbidamente sulle onde di questa estate che sta finendo, alla ricerca di noi stessi in tempi, in cui lo smarrimento culturale è sempre più diffuso. «Ram C è una persona molto spirituale e un ottimo musicista, laureato al conservatorio, suona tutto», ci ha raccontato Quilo. «Siamo molto vicini nella concezione del rap, che abbia una funzione, nel raccontare un modo di vivere, di pensare».

Con questo pezzo, uscito il primo settembre, avete festeggiato il Cabudanni.

«Sì, volevamo un pezzo che fosse radiofonico, ma al contempo introspettivo, il mood perfetto per questa fine estate, perché se è vero che il primo settembre l’estate non finisce, per noi è capodanno, un momento di passaggio».

Di cosa parla “Al di là del mare”?

«Non del mare. Chiaro, essendo un’isola, il mare avvolge le nostre vite, le confina, ma anziché farci delle domande su quello che ci sarà dopo, oltre, al di là, bisognerebbe guardare dentro noi stessi, qui e ora, quello che siamo e che viviamo adesso. Al contrario, vedo una terra che insegue tutto quello che viene da fuori, l’importante è che sia magnifico. Forse, è una cosa che non appartiene solo ai sardi».

Si riferisce alla musica?

«Anche. La musica, la cultura hanno un ruolo, un messaggio, ma sempre di più viviamo in un mondo, che vuole l’intrattenimento fine a se stesso. E l’arte, il messaggio? Vengono sempre in secondo piano, mentre le radio trasmettono i tormentoni, la solita roba nazional popolare, con tutto il contorno fatto di balletti e varia altra robaccia, tipo soldi, successo, macchine. Ma non è tutto perduto».

Per voi, lo cantate in “Al di là del mare”, la musica rimane un’ancora di salvezza.

«Sì, ma tante volte anche noi siamo caduti nella trappola di chiederci cosa sarebbe arrivato da quel mare, mentre la musica non si deve fare per il successo a tutti i costi. Per noi al centro rimane il messaggio: andate in profondità, più che in lontananza, perché la vita, nonostante le difficoltà, è qui e ora».

Tanto rap oggi viene additato come parte del problema, dello smarrimento esistenziale di molti ragazzi. Lei come la vede?

«Io mi sono nutrito di gangsta rap da ragazzino, ma non sono diventato un gangster. È sempre colpa dei videogiochi, della musica, ma nessuno dice mai che è colpa dell’educazione, che è sempre meno, di genitori distratti, presi da mille problemi, dell’abbandono scolastico… Certo, la musica ha dei contenuti che, a volte, vanno presi col beneficio d’inventario, ma i ragazzi non sono stupidi e non sono tutti baby gang».

Cosa non le piace del rap di oggi?

«La volgarità. Perché tutti questi grandissimi, che stanno sopra, non danno tutti insieme un messaggio positivo ai ragazzi? La musica è un crescere, un divertirsi in modo sano. Invece, difendono tutti il proprio orticello. Tanto rap è alla deriva».

Progetti?

«Da solista mi piacerebbe un progetto di più ampio respiro rispetto al singolo, un ep che esplori sonorità più jazzy. Poi, ovviamente, ci sono i Sa Razza».

RIPRODUZIONE RISERVATA