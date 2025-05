«Ragazzi, la murra è bella» 

«Un minuto. Massimo un minuto e cinque secondi»: tanto dura una partita a murra a 16 punti combattuta al ritmo giusto. Cioè: indiavolato. La mano mostra un numero, la voce ne grida un altro: quello della somma fra la propria giocata e quella dell’avversario. Due partite a 16, la terza a 21: una sfida si brucia in quattro minuti netti. «Ma quando finisci è come se avessi corso per dieci chilometri», ridono Davide Perra e Cristian Spano. Camionista il primo, 32 anni, il secondo ne ha 35 e lavora in un negozio di elettrodomestici: amici e, da una ventina d’anni, coppia d’oro nella murra . Coppe, targhe e premi: «Abbiamo vinto un centinaio di tornei. Il primo a Orgosolo. Il più recente a Nuoro. Sembrano tanti ma partecipiamo a una ventina di tornei all’anno: si fa in fretta ad arrivare a cento».

La scuola della strada

Campioni in carica del torneo nazionale di Torino, Perra e Spano lo sono anche di quello di Mandas, che organizzano. E a Mandas, il loro paese, hanno iniziato a giocare: «Da piccoli, per strada, a otto-dieci anni. Allora non c’erano i social. Si giocava in qualche piazzetta. Spesso arrivavano i carabinieri, che prendevano i nominativi: la murra era considerata pericolosa. Appena possibile sfidavamo i più grandi: non c’è altro modo per diventare bravi. Per partecipare ai primi tornei, a Seui o a Esterzili, prendevamo il treno».

Calcoli, velocità, volume

«Per vincere – confidano – devi studiare la mano dell’avversario. Ricordarti le sue giocate. Notare quale numero gioca più spesso e quale ti vuole prendere ». Questione di aritmetica e memoria. Ma anche di ritmo: «La velocità è importantissima. Cambia di paese in paese. Bisogna spezzare il ritmo degli avversari, magari rallentando se sono troppo veloci: se giochi al loro ritmo stai concedendo loro un vantaggio». E bisogna giocare all’unisono, perfettamente sincronizzati: come un buon gruppo rock. E, come il rock, non si può fare sottovoce: i numeri vengono urlati. Talvolta, quando si fa il punto, si intima il silenzio all’avversario con un “ mudu !”, anche quello pronunciato a voce alta. «Ma nessuno si offende per un “ mudu ”. Diverso è usare espressioni più pesanti. Ma nei tornei ci sono due arbitri che, nel caso, prendono provvedimenti».

Dove c’è murra , spesso, c’è alcol. «Noi – sorridono – giochiamo meglio da sobri. Anche per una questione di fiato. Uno, da bevuto, rischia di non pronunciare i numeri in maniera chiara, e nascono discussioni. Meglio evitare». Altre cause di contestazioni? «Per esempio se uno gioca un certo numero e poi ritira un dito. O se annuncia il numero in ritardo». Tra ritmo indiavolato e urla, si gioca in uno stato di esaltazione: «E anche di nervosismo. Però le discussioni nascono e finiscono al tavolo. Alla fine si va a bere tutti insieme». Il famoso terzo tempo: «Qualche volta anche il quarto e il quinto». La loro fortuna sono Daniela Puddu e Melissa Pitzalis, le fidanzate: «A murra sanno giocare anche loro, ogni tanto facciamo una partitella. E, soprattutto, guidano».

Nuove leve

Ci sono anche oggi bambini che passano le serate a giocare a murra ? «Certo. In Ogliastra, nel Sarcidano, in Trexenta ma anche in paesi come Burcei. E i carabinieri, per fortuna, non prendono più i nominativi. Il guaio è che tanti ragazzi, alla prima sconfitta in torneo, si scoraggiano e non partecipano più. Ce ne sono anche di bravi: a Nuoro abbiamo sfidato due quindicenni molto bravi, gli abbiamo fatto i complimenti. Anche a Siurgus Donigala ce ne sono di molto promettenti. E inizia a emergere anche qualche ragazzina, nonostante il gioco rimanga prevalentemente maschile».

