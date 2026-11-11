Otto ragazzi con disabilità visiva, otto modelli della Torre dell’Elefante realizzati con i mattoncini Lego. Una sfida innovativa vinta nel segno dell’inclusione, che insegna quanto impegno, gioco e creatività possano far cadere qualsiasi barriera. «È stata un’esperienza bellissima», raccontano i giovani artisti speciali.

I risultati del progetto “A City To Touch” sono stati presentati ieri nell’ex Convento dei Cappuccini. Il progetto è promosso dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, sezione di Cagliari, con il contributo della Fondazione di Sardegna, il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale e la collaborazione del Comune.

Protagonisti otto ragazzi dai 16 ai 35 anni che hanno costruito da soli un modello della Torre alto circa 50 centimetri. Guendalina, Alessandro P., Nicholas, Luis Enrique, Matteo, Alessio, Leonardo, e Alessandro M., sono loro gli autori delle opere che raccontano capacità, creatività e autonomia. Hanno esplorato con le mani, imparato a riconoscere i pezzi, a ricordare la giusta sequenza, a correggere gli errori. Passo dopo passo hanno imparato a fidarsi delle mani e della memoria. «Ci siamo divertiti, abbiamo riso tanto», dicono emozionati accanto alle opere che si portano a casa.

Un modello di inclusione unico nel suo genere, che merita di essere esportato. «È stata una sfida realmente vinta - spiega la presidente UICI Cagliari, Roberta Saba -. Abbiamo trasformato un’idea ambiziosa in un risultato concreto, dimostrando che, con condizioni adeguate e strumenti accessibili, i ragazzi con disabilità visiva possono affrontare attività complesse e raggiungere risultati straordinari».

A guidare il laboratorio Maurizio Lampis - massimo esperto di mattoncini Lego e autore di decine di riproduzioni di monumenti - con il supporto di un tecnico in orientamento e mobilità, di un tiflologo e di operatori volontari. «Un progetto bello in tutti i sensi - dice Lampis -. Incontro dopo incontro, i ragazzi hanno superato le difficoltà, acquisito competenze e sviluppato autonomia». Poi svela qualche numero: «Il laboratorio si è svolto in circa 6 mesi, con 10 lezioni da 3 ore ciascuna. E ogni opera è composta da 4.500 mattoncini, il che vuol dire che in ogni lezione ne abbiamo posizionati circa 500».

Ieri era presente anche Marco Camboni, assessore alle Politiche sociali e generazionali di Quartu: «Questo progetto è pienamente in linea con le nostre politiche, ed è anche una sintesi perfetta, perché sposa un importante e riuscito processo educativo e di socializzazione con un risultato eccezionale anche dal punto di vista tecnico e artistico».

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