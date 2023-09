Ragazzi in viaggio senza confini Incontro del centro Intercultura  

Incontro in casa Dessì oggi alle 17,30 per conoscere tutte le attività del centro Intercultura Guspini-Medio Campidano.

Villacidro, come altri Comuni della zona, ha accolto lo scorso anno scolastico diversi studenti provenienti da ogni parte del mondo, che hanno scelto la Sardegna come sede di scambio scolastico e interculturale.

L'incontro «è aperto a tutti i nuovi e i vecchi volontari, ma anche a chi vuole conoscere il mondo Intercultura», anticipa Alessandra Piredda, presidente della sede locale Afs Intercultura di Guspini-Medio Campidano: «I ragazzi che trascorreranno l'anno in Italia arrivano a Roma l'8 settembre, sono circa 400. Sabato ne arriva in Sardegna una trentina. A Villacidro ospiteremo tre ragazzi: vengono dalla Turchia, dall'Indonesia e dal Cile. A Guspini altri due, uno a San Gavino , due a Serramanna e uno ad Arbus . Il nostro territorio non è esteso ma nove fra ragazzi e ragazze è uno dei numeri più alti in Italia, segno che c'è un interesse crescente verso il progetto. Ogni famiglia ospitante sarà supportata da un nostro volontario” conclude la presidente.

Aperto dal 1° settembre il concorso Intercultura per ragazzi italiani nati fra luglio 2006 e agosto 2009 che desiderano studiare all'estero nell'anno scolastico 2024/25.

