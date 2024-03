Ragazzi in fuga, due indagati 

Ci sono due adulti indagati per la vicenda dei ragazzini olbiesi “latitanti” dopo una tentata rapina avvenuta il 25 gennaio scorso. La storia dei due giovanissimi (17 e 16 anni) aveva tenuto in sospeso la città. Stando a indiscrezioni, il personale del Commissariato di Olbia, coordinato dal dirigente Raffaele Bracale, ha denunciato due uomini di mezza età per quanto avvenuto tra il 25 gennaio e il 4 febbraio, ossia il periodo tra la tentata rapina e il ritrovamento (dopo dieci giorni di “latitanza”) dei ragazzi. La Polizia di Stato ha raccolto elementi sulle condotte degli adulti che avrebbero aiutato i minori ad allontanarsi dal centro abitato di Olbia e ha raggiungere la frazione di Berchiddeddu, dove i ragazzi sono rimasti sino al ritrovamento. Le indagini sono coperte da riserbo perché il personale della Polizia di Stato non ha ancora concluso il suo lavoro. I due adulti, di Olbia, avrebbero mantenuto i contatti con i minori, omettendo di riportarli in città dalle loro famiglie. La contestazione dei pm di Tempio è quella di avere favorito l’allontanamento dei ragazzi, pur sapendo che i minori erano anche coinvolti in una situazione pericolosa che avrebbe potuto causare ulteriori problemi. La vicenda è ancora da ricostruire, le zone d’ombra sono numerose.

Carne di capra

A distanza di più di un mese dalla conclusione della vicenda il quadro accusatorio (delineato dalla Procura dei Minori di Sassari) è più chiaro. I ragazzi, il pomeriggio del 25 gennaio, sono entrati in un negozio nel centro di Olbia e hanno minacciato il titolare con una pistola. Non una scacciacani ma un’arma modificata in modo da essere perfettamente funzionante. L’irruzione nel negozio si è rapidamente trasformata in una ritirata precipitosa e i ragazzi nel giro di qualche ora avrebbero raggiunto Berchiddeddu. Nel territorio della frazione olbiese i due si sarebbero rifugiati in un anfratto tra massi di granito. I ragazzi si sarebbero nutriti della carne di una capra. Durante il periodo trascorso in campagna, avrebbero avuto diversi contatti con gli adulti ora indagati. I minori, difesi dagli avvocati Ivano Iai, Giampaolo Murrighile e Sabina Piga saranno interrogati nei prossimi giorni.

