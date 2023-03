Ragazzi disabili a scuola di vita 

Il primo aprile a Macomer sarà avviato un progetto sperimentale e innovativo a favore dei ragazzi disabili, per evitare loro di effettuare un salto nell'incognito dopo le scuole superiori, quindi per affrontare con meno incertezze il futuro. Il progetto denominato "La Scuola di Vita Continua" è voluto dall'amministrazione comunale, finanziato dalla Regione e dal ministero, affidato alla cooperativa Progetto H, con un programma di di integrazione sociale, al quale aderiscono scuole, associazioni culturali e sportive. «Un progetto che piace ai ragazzi e piace alle loro famiglie- spiega l'ideatrice, la vice sindaca Rossana Ledda- si procede con attività di inclusione e di formazione, attraverso strategie e modalità volte a creare ambienti favorevoli al processo di apprendimento».

Sono contemplati laboratori educativi, formativi scolastici,di autonomia domestica, di fotografia e di ortoterapia,attività sportive e culturali e attività di conoscenza e scoperta del territorio, con la promozione di escursioni dentro e fuori l'abitato, con ricerca e approfondimento che avranno la durata quotidiana di circa 4 ore.

Le linee di intervento

«Per quanto riguarda l'ortoterapia - dice Rossana Ledda - saranno messe a disposizione le serre realizzate dal Rotary Club su aree del Comune nella zona dove opera la cooperativa Progetto H. Si tratta di un ottimo strumento riabilitativo, con la pratica della semina ed altro». Per quanto concerne le attività sportive, diverse società si sono subito messe a disposizione e intendono coinvolgere i ragazzi disabili in attività da praticare assieme ai normo dotati. Non solo. I ragazzi saranno impegnati anche in escursioni collettive sui siti archeologici, anche con l'uso dei mezzi pubblici. Le escursioni saranno precedute da attività di ricerca e approfondimento culturale.

La vice sindaca