Ragazzi d’Europa nelle aule scolastiche 

Mentre il mondo si arrocca su se stesso, la scuola si apre all’esterno, oltre confini e culture. Si sono concluse le ultime tre settimane del progetto Erasmus+ 2025 del Leonardo da Vinci. Studenti e insegnanti sono venuti in Ogliastra dall’Austria, dalla Germania, dalla Spagna e dalla Repubblica Ceca per conoscere territorio, cultura e metodi didattici. Una settimana a scuola, e nel paese, per vivere la vita di uno studente ogliastrino. Studenti e docenti hanno partecipato ad attività di approfondimento culturale e interculturale, lezioni nelle classi di tutti gli indirizzi, uscite per conoscere il territorio, le istituzioni, condivisione di buone pratiche nell’ambito didattico e organizzativo tra docenti, riflessione critica sul sistema scolastico, ampliamento delle relazioni internazionali.

La prima settimana sono arrivati gli studenti di Vienna, con cui c’è una collaborazione da tempo, la seconda settimana è arrivato un gruppo dalla Germania, da Rottenburg, una nuova scuola che ha allargato la platea dei partner di questo progetto di scambio. L’ultima settimana è stato il turno di una delegazione di soli professori dalla Repubblica Ceca e dalla Spagna con cui l’istituto lavora alla creazione di un manuale d’uso della fotocamera a 360 gradi, per sfruttare a fini didattici realtà virtuale e realtà aumentata. Marinella Pistis, sottolineando il lavoro efficiente della commissione Scambi culturali e mobilità internazionale insieme a tutto il personale, fa sapere: «Fra docenti abbiamo fatto una full immersion di confronto. L’obiettivo è sempre quello di far sì che i nostri colleghi e i nostri studenti abbiano esperienza diretta con qualcuno di diverso da noi, che si crei scambio e collaborazione tra scuole».

