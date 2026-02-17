Ragazzi con la pistola: il salto di qualità 

Armi da fuoco in mano a quasi bambini, è il tema di nuovo fronte investigativo aperto dalla Guardia di Finanza di Olbia dopo una serie di operazioni (l’ultima qualche giorno fa) che riguardano giovanissimi in qualche caso minori. È un salto di qualità che riguarda ragazzi spesso sconosciuti alle forze dell’ordine che nascondono armi nelle loro abitazioni o in appartamenti presi in affitto per la custodia delle sostanze stupefacenti e lo spaccio. I militari delle Fiamme Gialle di Olbia hanno segnalato ai magistrati, con informative specifiche, la disponibilità di una pistola Beretta da parte di un gruppo di giovanissimi. L’arma da fuoco, in perfetta efficienza, è stata sequestrata e ora saranno effettuati gli accertamenti balistici per risalire alla provenienza e soprattutto ai soggetti che la hanno consegnata ai ragazzi. Sono state sequestrate altre armi in contesti simili e ora in pm della Procura di Tempio e della Procura dei minori stanno approfondendo il tema.

Affiliati

I ragazzini vengono incaricati non solo di custodire le sostanze stupefacenti, ma anche di “delicati” e pericolosi incarichi, come i viaggi per la presa in carico di quantitativi di cocaina e marijuana. I militari della Guardia di Finanza, coordinati dal colonnello Marco Sebastiani, hanno ricostruito le missioni dei giovanissimi lontano da Olbia per la presa in consegna della droga. Si parla di contatti con soggetti a loro volta collegati stabilmente con la criminalità organizzata (pregiudicati campani o calabresi). La disponibilità delle armi espone a rischi gravissimi i ragazzi ingaggiati dai narcotrafficanti strutturati.

RIPRODUZIONE RISERVATA