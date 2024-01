«Ragazzi, chiedete aiuto: non siete soli» 

Lo sguardo vivace dei ragazzini e quello rassicurante di insegnanti e genitori. La generazione Zeta e i boomer: mondi diversi, a volte lontani, ma che ieri si sono incontrati nel nome di Chiara. «Se avete un problema non tenetevi tutto dentro. Parlatene a scuola o in famiglia, chiedete aiuto e sappiate che non siete soli». Lo ripete due volte e l’appello di Piero Carta arriva dritto ai compagni di scuola di sua figlia che ieri hanno partecipato al convegno organizzato dalla Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza. Diritto all’ascolto, prevenzione e collaborazione con le istituzioni sono i pilastri del “Progetto Chiara” e sono anche i binari in cui si muovono psicologi, avvocati e servizi sociali che quotidianamente fanno i conti con il disagio giovanile.

L’iniziativa

Il Progetto Chiara ha mosso i primi passi un anno fa, all’indomani della morte della 13enne di Silì, uccisa a coltellate dalla mamma alla vigilia della Sartiglia. Il papà ha sempre ripetuto che il sorriso della figlia avrebbe dovuto continuare a risplendere sui volti dei ragazzi «aiutando gli altri e facendo del bene». Messaggio condiviso dalla Garante Carla Puligheddu che si è da subito adoperata per creare una rete d’ascolto e di sostegno, con la collaborazione delle istituzioni. È stato realizzato anche un libro (scaricabile gratuitamente da internet) con le testimonianze dei compagni di Chiara e degli insegnanti. «Vogliamo che questo progetto diventi un modello nazionale, che sia utile perché non si verifichino più simili fatti» ha ribadito Carla Puligheddu. Presente anche la Fidapa con Pupa Tarantini.

In teatro

In platea tutto parlava di Chiara: le sue foto sul palco, la sedia rossa vuota con i fiori e soprattutto i suoi coetanei, quei ragazzini con cui condivideva i sogni di adolescente. «Io ancora non ci dormo la notte – ammette Pierpaolo Medda – mi chiedo cosa avrei potuto fare, dove ho sbagliato, forse non siamo stati in grado di cogliere certi segnali dai comportamenti di Chiara». E sono gli stessi interrogativi che tormentano tutti coloro che l’hanno conosciuta. «È necessario fare prevenzione, nelle scuole deve essere prevista la figura dello psicologo per cogliere qualsiasi elemento che invece nel mio caso non abbiamo colto» aggiunge il padre di Chiara.

Il disagio

I campanelli d’allarme possono essere tanti come conferma Neyla Pascolini, psicologa all’istituto Mossa di Oristano. E il disagio è in continua crescita. «Il periodo del Covid ha peggiorato la situazione – spiega la specialista – i ragazzi si sono sentiti soli e abbandonati. Si è pensato a garantire continuità nell’istruzione ma non alle relazioni sociali che invece sono fondamentali. Esistevano solo i social, gli strumenti digitali sono diventati ancora di più la loro droga». E così allo sportello della psicologa bussano ragazzini e ragazzine con difficoltà familiari, scolastiche, relazionali. «La maggior parte vive uno stato d’ansia, ha attacchi di panico e soprattutto si rifugia nell’alcol – aggiunge – hanno una paura smisurata per il loro futuro, si sentono persi. Io li definisco ragazzi di cristallo, pronti a rompersi». Spesso anche i genitori chiedono aiuto e sostegno. E lo sportello dello psicologo assume un ruolo ancor più importante. «Speriamo che nelle scuole venga mantenuto un servizio che, negli altri paesi europei, da tempo è istituzionalizzato». Ci sono poi le tensioni in famiglia, soprattutto in caso di separazione fra i genitori. «Le problematicità possono essere diverse – osserva l’avvocata Oriana Colomo, referente della sezione oristanese dell’Associazione italiana avvocati per la famiglia e i minori – spesso il disagio familiare è legato a difficoltà economiche. Inoltre nei casi di separazione i minori pagano il prezzo più alto soprattutto per le modalità con cui la coppia si separa».

