Ragazzi autistici, allenarsi alla socialità 

Migliorare i rapporti con gli altri e la qualità della vita. È questo lo scopo del percorso di “Social Skills Training”, rivolto ai ragazzi autistici e organizzato dal Centro di salute mentale dell’Asl in viale Colombo, diretto dalla dottoressa Alessandra Piras.

Il “Social Skills Training” nasce proprio per aiutare ad affrontare la vita quotidiana con le altre persone e si propone anche di incrementare il benessere dei pazienti e di far loro acquistare una maggiore autonomia.In pratica durante gli incontri, che sono rivolti ai ragazzi tra i 18 e i 30 anni, viene data la possibilità di potenziare le capacità di saluto, ascolto, conversazione, avanzare richieste, stringere nuovi rapporti, favorire la gestione delle emozioni (gioia, rabbia, paura, tristezza), delle abilità lavorative e del corteggiamento.

Le sedute si dividono in tre momenti: quello verbale che è una fase teorica in cui si spiega quello che verrà fatto e si sollecitano i pazienti a fare le domande. Si procede poi con il cosiddetto “role paly”, ossia la messa in atto di una scena in cui viene simulata l’abilità e, infine, il break, una fase che prevede la condivisone di una merenda. Questo momento, oltre a essere una possibile fonte di gratificazione per i partecipanti, permette di osservare le dinamiche di gruppo, le abilità e le difficoltà relazionali di ciascuno.

