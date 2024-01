Ragazzi al lavoro sotto la guida della sindaca Rachele Mattu 

Dopo le recenti elezioni, si è insediato a Fonni il consiglio comunale dei ragazzi, in piena sinergia col progetto nazionale curato dal referente Mario Di Rubbo. A guidare l’assemblea (che resterà in carica per due anni) la sindaca Rachele Mattu, studentessa delle scuole medie, supportata dalla vice Anna Pais, dagli assessori all’ambiente Alessia Mattu, all’educazione civica Karol Angela Cugusi, allo sport Mattia Mulas.

Consiglieri delegati Giovanni Falconi (scuola), Angelo Carboni (ambiente e inquinamento), Maria Mattu (educazione civica), Davide Loddo (tempo libero), Anna Rita Cualbu (tradizioni e turismo), Elisa Gaia (salute e spazi comuni), Greta Figus (tecnologia ed educazione web). A presiedere la cerimonia, nella sala consigliare del Municipio, la prima cittadina Daniela Falconi, alla presenza del prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi, dei carabinieri, del dirigente del commissariato di Gavoi Antonio Arca, della dirigente scolastica Tania Testoni. «Siamo orgogliosi della collaborazione col mondo della scuola - spiega Daniela Falconi - fa piacere vedere i giovani avvicinarsi alle istituzioni. Saremo al loro fianco in questo entusiasmante percorso». Dice la preside Tania Testoni: «Siamo orgogliosi del percorso fatto dai ragazzi, la scuola è soprattutto fulcro di iniziative culturali. Ringraziamo le istituzioni tutte del sostegno e il professor Di Rubbo per il progetto».

