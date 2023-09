Ragazzi al lavoro  per aiutare gli altri 

Alice, Filippo, Luca, Matilde, Nereide, Mathia, Laxmy e Manuel sono un gruppo di ragazzi e ragazze tra i 10 e i 15 anni coinvolti nel progetto Teens at Work. «Portatori sani di contemporaneità, agenti di sviluppo economico, di cambiamento sociale e di innovazione». Così li definisce la pedagogista e psicologa Francesca Melis che con il suo Centro di aggregazione sociale ha ideato e organizzato il progetto patrocinato anche dal Comune. Si tratta di un progetto di “lavoro” e volontariato che li vede impegnati in esempi concreti di cittadinanza attiva.

Nel tempo libero si occupano tra le varie attività di far visita gli anziani, curare verde pubblico, attività di studio e ricerca, storie e tradizione della cittadina, supporto al canile comunale. «Una serie di iniziative dal forte valore civico, sociale e aggregativo – spiega Francesca Melis – renderli partecipi della vita sociale, in particolar modo in questa fase del loro sviluppo cognitivo ed emotivo, può apportare un grande contributo alla loro formazione e alla presa di coscienza delle proprie capacità. Ma può essere funzionale allo sviluppo sociale, politico, culturale ed economico del contesto in cui vivono. Siamo fortemente convinti che i giovani costituiscano una risorsa inestimabile per la società. È fondamentale che gli si offra il diritto alla partecipazione attiva alla vita comunitaria».

Il progetto è finanziato dalle famiglie, l'auspicio è che diventi gratuito. Un aspetto importante è la "borsa lavoro" di cui ogni partecipante dispone per le prestazioni in seno al progetto.Una scelta educativa volta a responsabilizzarli, in modo da imparare a gestire le proprie risorse economiche e una motivazione in più per concludere i compiti affidati.

