Ragazzi a scuola d’inglese durante il campo estivo 

Lezioni di inglese per i ragazzi di Calasetta che hanno un età dai 14 ai 16 anni. La partecipazione è garantita ai primi 10 che presenteranno la domanda una volta aperto il bando per far parte degli studenti dell’ English summer camp 2023. Le lezioni saranno tenute da docenti madrelingua della british school di Carbonia. La durata è di due settimane e le lezioni si terranno attraverso il gioco e il divertimento, dal lunedì al venerdì. La quota di partecipazione, fissata in 250 euro a ragazzo, è coperta per l’80 per cento dall’amministrazione comunale e per il restante 20 per cento, dalle famiglie dei partecipanti. Il tutto si svolge in un locale messo a disposizione dal comune di Calasetta. (s. g.)

