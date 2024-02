Ragazzi a lezione di scacchi in biblioteca 

In biblioteca si gioca a scacchi. Lasciati da parte videogiochi e cellulare, bambini e ragazzi sono pronti a cimentarsi in uno dei giochi di concentrazione più adatti a impegnare la mente e tenere attivi. Le lezioni si terranno ogni giovedì dall’8 febbraio per una durata complessiva di due mesi. Imparare il gioco degli scacchi non significa solo allenare la mente ma anche conoscere e scoprire l’avversario, favorendo così la socializzazione Ed è un bell’allenamento anche per stimolare il coraggio dello sperimentare.

Traendo ispirazione dai grandi maestri del passato, si imparerà come approcciare una partita, facendo uso del giusto approccio emotivo e provando a impostare un piano strategico, con le tattiche da utilizzare per mettere in pratica quel piano.

I partecipanti saranno divisi in due classi. Il Corso Base sarà rivolto ai bimbi dai 7 ai 11 anni e si svolgerà dalle 16 alle 17; a seguire l’ora di lezione per gli adolescenti, dagli 11 ai 17 anni. Nel primo corso saranno inseriti tutti coloro che partono da zero o che non hanno ancora raggiunto la padronanza dei concetti dei base, necessari per partecipare al corso più avanzato. L’iscrizione ai corsi è obbligatoria. Per informazioni è possibile chiamare lo 070/86012801 o scrivere una mail a bibliotecacentralequartu@gmail.com. ( g. da. )

