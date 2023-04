Ragazzi a lezione di protezione civile con i volontari delle associazioni locali 

Studenti dell’istituto agrario di Santadi a lezione di protezione civile. Un progetto di formazione intitolato “La Protezione civile a scuola” ideato dal giovane Gioele Aramini, volontario dell’associazione di Terraseo oltre che studente dell’agrario: «Quest'anno siamo giunti alla seconda edizione – racconta - hanno collaborato le associazioni Prociv Santadi-Odv, Terra-Mare Carbonia, Gev-Villamassargia e Protezione civile Terraseo, unite per formare una squadra che in emergenza, agisca in modo ». Ai ragazzi sono state fornite nozioni sulla storia della protezione civile, sulla campagna anti-incendio boschivo e sul rischio idrogeologico. «Ringrazio a nome di tutti gli studenti, la professoressa Pinella Etzi, la preside Anna Dessi ed il sindaco Massimo Impera – aggiunge Aramini – Io sono uno studente e un volontario, come altri giovani dell’agrario. Credo che questi progetti di sensibilizzazione debbano partire dalle scuole per tramandare ai giovani il buon senso civico.

