Ragazze molestate, caccia a un’auto scura 

Massima allerta in Trexenta a seguito di una serie di tentativi di abbordaggio ai danni di adolescenti e ragazze da parte di un uomo sulla quarantina, che si sposta a bordo di un'auto di media taglia di colore scuro: diversi testimoni oculari la descrivono come nera o blu notte.

L'ultimo avvistamento risale a venerdì mattina, quando tra le 11,20 e le 11,40, a Senorbì, una studentessa di Gesico appena uscita dall’istituto di istruzione superiore “Einaudi” è stata presa di mira dall'aggressore mentre percorreva il tratto di strada tra Santa Mariedda e il Comune: l’auto l’ha affiancata nei pressi della lavanderia self-service in via Lonis 33, e l’uomo le ha intimato con sempre più insistenza di salire in macchina. A seguito dei continui rifiuti della ragazza, il molestatore è passato alla violenza, sporgendosi dal finestrino e tirandola per un braccio ma per fortuna la vittima è riuscita a divincolarsi e a scappare.

Le indagini

«Non so che idee avesse, ma sicuramente con le cose che accadono oggi, non saranno state buone», spiega la sorella della ragazza, che preferisce rimanere anonima per evitare ripercussioni e altro stress alla studentessa, ancora sotto choc per quanto accaduto.

Immediata la denuncia ai carabinieri della Stazione di Senorbì, che hanno iniziato le ricerche dell’uomo. A causa del trauma subito, la giovane non ricorda particolari che possano aiutare maggiormente gli investigatori nell’individuazione dell’aggressore.

La versione della studentessa dei fatti risulta però sovrapponibile alle segnalazioni di episodi simili avvenuti anche a Selegas e Ortacesus: qui, un’altra giovane è stata oggetto di un tentativo di abbordaggio, ma anche lei ha reagito prontamente ed è riuscita a mettersi in salvo. La più giovane delle vittime degli episodi all’attenzione degli investigatori ha 13 anni, la più grande 19.

L’allerta

La notizia è rimbalzata sui social dopo un post pubblicato dalla sorella della vittima, in cui informava i suoi contatti dell’accaduto invitando le ragazze della zona a essere attente e prudenti. Numerosi i messaggi di vicinanza e di riconoscenza alla studentessa per aver avuto il coraggio di sporgere denuncia. La comunità confida nell’operato dei carabinieri, al lavoro per identificare il molestatore.

