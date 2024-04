Ragazze aggredite al Poetto, la polizia sulle tracce del bullo 

Sembrano sempre più vicine a una svolta le indagini sulla brutale aggressione di domenica notte nel lungomare Poetto, dove due sorelle sono state picchiate da un bullo perché avevano osato prendere le difese di un giovane vittima di insulti omofobi. La polizia sta ultimando in queste ore di visionare i filmati registrati dalle telecamere dei locali vicini alla piazzetta in cui è avvenuto il fatto, dai quali sarebbero emersi elementi definiti come utili all’identificazione dei responsabili.

Ad avere la peggio era stata una delle due ragazze che, presa a calci da uno dei componenti del branco, era caduta a terra sbattendo violentemente il fianco: una botta che le ha incrinato alcune costole. Per questo la giovane è ancora ricoverata nell’ospedale Santissima Trinità, sotto choc per quanto accaduto.

Al momento è confermato che ad aggredire le due ragazze sarebbe stato un solo componente del gruppo composto da almeno sei giovani. Dopo che le due ragazze li avevano invitati a lasciare in pace il giovane preso di mira perché portava degli abiti femminili, il bullo si è scagliato contro di loro colpendole con dei calci.

È seguito un fuggi fuggi generale: l’allarme è stato immediatamente lanciato da un testimone che ha chiamato le forze dell’ordine. Quando però le pattuglie sono arrivate sul posto non c’era più nessuno: da qui il via alle indagini per ricostruire nel dettaglio il grave episodio.

