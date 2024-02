Ragazza vittima di violenza, sotto accusa il compagno della madre 

Per tre volte ha dovuto interrompere il suo racconto davanti ai giudici del tribunale di Nuoro. Travolto dalle emozioni per quella figlia all’epoca appena 18 enne di cui lui, il padre, aveva raccolto la confessione: «Il compagno di mamma ha compiuto atti sessuali su di me». La vicenda risale all’aprile del 2022, in una casa alla periferia di Nuoro.

La ragazza venne avvicinata dal nuovo compagno della mamma quando lei era in casa, ma si era chiusa in bagno dopo un litigio con l’uomo. Il babbo, anche lui nuorese, parte civile con gli avvocati Barbara Corrias e Angelo Magliochetti (non riveliamo l’identità per proteggere la vittima di questa vicenda), ieri ha spiegato ai giudici quanto aveva già raccontato agli investigatori della Squadra mobile e cioè che pochi giorni dopo il fatto aveva raccolto la confessione delle figlia. La ragazza inizialmente non aveva detto nulla alla madre.

Ma soprattutto il babbo ha raccontato del calvario che la vittima da quell’aprile di due anni fa sta attraversando. Un risvolto poco noto, che travolge spesso le vittime di violenza, dove il dopo è altrettanto complicato da affrontare. Ha parlato dei danni fisici e psicologici. «Mia figlia fatica a dormire, ancora oggi va dalla psicologa. Ha perso i capelli», ha detto ieri.

L’uomo ha parlato anche del suo stato di padre disperato per la situazione che vive la ragazza.

