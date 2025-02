Ragazza trovata morta in casa, accertamenti fino a tarda notte 

Accertamenti in corso, ieri sera, in una casa nel quartiere della Marina dove una giovane, della quale al momento in cui il giornale andava in stampa non erano ancora state accertate le generalità, è stata trovata morta. Il decesso, stando a quanto è stato possibile apprendere, sarebbe dovuto a cause naturali.

La tragedia si è verificata in serata, all’ultimo piano di una palazzina di via Napoli, al civico 86, nel cuore della movida che ha il suo epicentro proprio nel quartiere affacciato sul porto. Sul posto, mentre la città seguiva con il fiato sospeso la partita di calcio fra il Cagliari e la Lazio, è arrivata una pattuglia della Squadra volante della Questura, seguita da un’altra auto senza contrassegni. Gli investigatori si sono trattenuti fino a oltre la mezzanotte nell’appartamento dove la giovane è stata trovata priva di vita. (m. n.)

