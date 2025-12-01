VaiOnline
Via Campania.
02 dicembre 2025 alle 00:40

Ragazza travolta sulle strisce pedonali 

Una ragazza di 23 anni è rimasta ferita in modo piuttosto serio, dopo che un’auto l’ha travolta sulle strisce pedonali in via Campania a Cagliari. La giovane, di San Gavino, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Brotzu” con un codice giallo. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto verso le 15 nelle corsie in direzione del liceo Pacinotti. Per cause da chiarire, il conducente di un’auto non ha notato la ragazza che stava attraversando la strada e l’ha travolta. Subito l’investitore si è fermato per prestare soccorso alla giovane ferita, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118.

Nel frattempo, intorno a via Campania è stato il caos: l’auto ferma e i mezzi di soccorso che occupavano la carreggiata hanno rallentato il traffico e si sono formate lunghe code. Quando gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia locale hanno concluso i rilievi, la viabilità è tornata a scorrere normalmente.

