Ragazza sparita, arrestati per sequestro 

Svolta nel caso della 15enne ritrovata all’interno di una roulotte alla periferia di Tortolì. Per due giovani, Michael Brundu, 21 anni, di Tempio Pausania, e Roberto Trecchi (20), di Olbia, sono scattate le manette. Entrambi sono stati trasferiti dai carabinieri della compagnia di Lanusei nel carcere di San Daniele su disposizione dell’autorità giudiziaria che contesta loro il reato di sequestro di persona e altri reati su cui la Procura di Lanusei chiede il massimo riserbo. Venerdì mattina i militari li hanno trovati all’interno di una roulotte vicino al cimitero di Tortolì. Erano insieme alla ragazzina della quale, dalla sera precedente, si erano perse le tracce. I carabinieri delle stazioni di Tortolì, Arzana, Urzulei e Santa Maria Navarrese, con l’ausilio dei colleghi del nucleo radiomobile, l’hanno rintracciata con i due ragazzi, arrivati in Ogliastra per praticare lavori saltuari.

La ricostruzione

Tutto è iniziato giovedì sera. La ragazzina era stata vista per l’ultima volta a Lotzorai. Poi intorno a lei è calato il silenzio più totale. Muto anche il suo telefono. Nessuno poteva contattarla e i familiari non riuscivano a capire come mai non avesse fatto rientro a casa e hanno chiesto aiuto ai carabinieri. I militari si sono subito dati da fare per rintracciare la 15enne. Con una serie di informazioni acquisite nel corso della nottata, il personale dell’Arma ha fatto irruzione nel terreno vicino al camposanto di viale Santa Chiara. Qui, in un complesso di roulotte, i militari hanno avviato i controlli del caso. Le hanno aperte tutte, tranne una. Non rispondeva nessuno. Il silenzio ha insospettito gli investigatori che, impugnando un cacciavite, hanno forzato la porta. All’interno hanno sorpreso i due giovani insieme alla minorenne. Non hanno neppure potuto tentare la fuga perché braccati da un plotone di uomini e donne in divisa. Sul posto è stato chiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 che ha accompagnato la ragazzina al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei.

Le indagini

Michael Brundu e Roberto Trecchi, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati interrogati nell’immediatezza e, su disposizione del magistrato di turno, Valentina Vitolo, trasferiti in carcere. Contestualmente è stata posta sotto sequestro penale la roulotte, dove sono stati rinvenuti anche coltelli, piedi di porco e altri utensili. La stessa roulotte era stata occupata abusivamente, all’insaputa del proprietario.