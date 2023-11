Ragazza segregata e violentata per anni 

Roma. L’hanno segregata, picchiata, minacciata e violentata per anni, tenendola prigioniera nella foresteria del maneggio dove lavoravano a Roma. La vittima è una ragazza tedesca, all'epoca 17enne, seviziata dal fidanzato di dieci anni più grande e dall'amico, oggi 39enne. I due, entrambi pachistani, sono stati arrestati per violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni personali e maltrattamenti. L'ex fidanzato ha patteggiato, il suo amico è sotto processo.

La vicenda è del 2021, quando la giovane è riuscita a scappare e a denunciare le violenze ai carabinieri. Il 27 maggio, in un momento di distrazione dei due, è riuscita a scappare e a chiedere aiuto a un passante, che l'ha accompagnata in caserma. Ai carabinieri ha raccontato gli abusi e per i due pachistani è scattato l'arresto vicino alla casa dove la ragazza sarebbe stata costretta a stare per ben due anni.

La giovane aveva lasciato la Germania qualche anno prima, perseguire il fidanzato in Italia. Quello che doveva essere un sogno si è trasformato in un incubo, fatto di maltrattamenti, minacce e abusi. Reclusa, è stata costretta a subire violenze e umiliazioni.

La «percuotevano con forza, la minacciavano ogni volta che la ragazza manifestava l’intenzione di andarsene», si legge nel capo d’imputazione, «tenendola chiusa a chiave nella camera da letto ed impedendole di uscire da sola».

