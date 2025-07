Ragazza scomparsa, è ancora mistero 

Brindisi. È ancora mistero sulla scomparsa da quasi quattro giorni di Mariia Buhaiova, la studentessa ucraina 18enne che stava ultimando un stage di alcune settimane nel villaggio turistico Meditur di Carovigno quando venerdì si è allontanata senza dare più notizie di sé. Nella sua stanza ha lasciato il passaporto, il cellulare e alcuni numeri di telefono appuntati su un foglietto. Si è saputo che prima di andare via ha fatto un bonifico al fratello, e poi più nulla.

Le ricerche

Dopo due giorni di esplorazioni con droni e squadre di soccorritori, oltre che via mare con i mezzi della lega navale lungo la costa di Carovigno, da ieri le ricerche sono condotte anche con un centro di coordinamento fisso installato a poche centinaia di metri dal villaggio turistico, nel nord del Brindisino. È proprio dai responsabili della struttura che sabato scorso è partita la denuncia della scomparsa. «È una ragazza tranquilla. Con noi si è sempre trovata bene», ha spiegato il direttore del villaggio, Cosimo Cappelletti. Mariia Buhaiova fa parte di un gruppo di studentesse dell’università di Bratislava che frequentano stage in strutture della provincia.

Il vertice

Ieri in prefettura a Brindisi si è svolto un vertice per fare il punto sulle informazioni emerse in questa prima fase dell’indagine, che è condotta dai carabinieri e dalla polizia e punta a ricostruire le attività svolte dalla ragazza in questo periodo, dall’arrivo in Italia fino alle ultime ore prima della scomparsa. Anche in base ad altri elementi acquisiti, l’ipotesi su cui si sta orientando chi indaga è quella di un allontanamento volontario della ragazza, che è stata immortalata da alcune telecamere della zona mentre si muoveva dalla struttura verso un lido vicino, per poi raggiungere la complanare a ridosso della strada statale 379. Indossava una maglietta bianca. Ieri mattina sono stati fatti controlli dalla Polfer anche nei pressi della stazione ferroviaria di Carovigno che però non hanno portato risultati.

La comunicazione

Gli investigatori stanno comunque lavorando su più fronti, senza tralasciare alcun aspetto. Dalle informazioni acquisite fino a questo momento, non ci sarebbero elementi per identificare circostanze violenti alla base della scomparsa. A quanto si è saputo, poche ore prima dell’allontanamento alla 18enne sarebbe giunta la conferma della conclusione del periodo lavorativo di stage per domenica scorsa, senza la possibilità di prorogare i termini del progetto in provincia di Brindisi attivato con l’università di Bratislava. Mariia Buhaiova viene descritta all’interno del villaggio turistico come una ragazza tranquilla, interessata a questa esperienza in Italia. Intanto nelle attività di ricerca, coordinate dalla prefettura di Brindisi, sono impegnati i vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari della protezione civile con il supporto di un elicottero e di un nucleo cinofilo.

