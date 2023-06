Ragazza palpeggiata sul colle San Michele: indagini della polizia 

Sarebbe stata palpeggiata da un uomo con il volto coperto, mentre si era appartata dietro un cespuglio del colle San Michele per una necessità fisiologica. La presunta aggressione sessuale sarebbe nei confronti di una 30enne sarebbe avvenuta alle 4.30 del mattino del 27 maggio, poi denunciata in Questura tre giorni dopo. L’uomo sarebbe poi scappato, ma la giovane l’avrebbe inseguito riuscendo a ritrovarlo nella macchia mediterranea mentre si masturbava con i pantaloni semi calati, arrivando anche a riprenderlo in parte con il telefonino.

I fatti sarebbero avvenuti mentre nella zona c’erano molti giovani che partecipavano ad una festa, ma del presunto maniaco si sono subito perse le tracce. Dopo la denuncia le indagini della Squadra Mobile della Questura non hanno portato all’identificazione dell’aggressore, né è servito il video: sarebbe troppo scuro e non offrirebbe elementi utili per dare un nome all’individuo ripreso. Quella presentata dalla 30enne è l’unica denuncia arrivata sulla scrivania del dirigente Fabrizio Mustaro, capo degli investigatori che si occupano anche di reati di questo tipo. Da qui anche l’appello: se vi siano stati altri episodi analoghi o se si hanno elementi utili a identificare l’aggressore che avrebbe molestato la giovane la notte del 27 maggio, trovare il mondo di comunicarli alla Squadra Mobile della Questura.

La ragazza è ancora sotto shock per il palpeggiamento subito, ma al momento gli elementi forniti alla polizia non hanno reso facili le indagini.

