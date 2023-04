Ragazza morta, martedì l’autopsia disposta dal pm 

Spetterà alla consulente della Procura, Michela Laurenzo, componente del Dipartimento di Medicina Legale dell’Università di Cagliari, il compito di chiarire il giallo sulla morte della 26enne nigeriana, trovata senza vita in una casa di via Nazionale a Quartucciu, nella quale viveva con alcuni connazionali. L’esame autoptico è stato fissato per martedì, dopo l’incarico assegnato dal sostituto procuratore Andrea Vacca che ha chiesto di vederci chiaro sul decesso.

A coordinare le indagini dei carabinieri, dopo il ritrovamento del corpo da parte di una coinquilina della donna, sono i capitani Michele Cerri e Pietro Lucania della Compagnia di Quartu ed il maresciallo Daniel Lombardi, della stazione di Selargius. Stando alle prime indiscrezioni, i soccorritori intervenuti sul posto dopo l'allarme avrebbero archiviato il decesso come morte naturale. La giovane, però, è stata trovata riversa a terra con del sangue che le usciva dalla bocca: da qui la decisione di avvisare il magistrato di turno che ha disposto l'autopsia per fugare il dubbio che possa trattarsi di una intossicazione o un avvelenamento.

I militari della stazione di Selargius, intervenuti giovedì in via Nazionale dopo la segnalazione del 118, hanno trovato la casa in ordine, così come la camera da letto. Sul corpo nessun segno evidente di violenza. Sarà dunque ora la consulente Michela Laurenzo – del dipartimento coordinato dal professor Roberto Demontis – a stabilire al termine dell’esame autoptico, ma soprattutto dopo le analisi istologiche, se la ragazza possa aver assunto qualche sostanza che l'abbia intossicata o se, in alternativa, il fascicolo aperto dalla Procura potrà essere archiviato come morte naturale.

Nel frattempo i militari stanno completando l’indagine delegata dal pubblico ministero, ricostruendo le ultime ore di vita della donna attraverso le testimonianze della coinquilina e degli altri connazionali che vivevano con lei nella casa in affitto di via Nazionale. Il medico legale, invece, dovrà anche chiarire se la giovane soffrisse di qualche patologia che possa averle causato il malore fatale.

