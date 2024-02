Ragazza molestata in un locale notturno, interviene la Polizia 

Avrebbe toccato una ragazza nelle parti intime, nel corso di una serata in un locale di via Newton. Un trentenne è stato identificato sabato notte dagli agenti della Squadra Volanti che sono intervenuti dopo la richiesta d’aiuto della giovane e di alcune amiche. I poliziotti hanno identificato i protagonisti della vicenda e preso anche le testimonianze di chi si trovava in quel momento nel locale.

Per il momento non si conoscono ancora i dettagli della vicenda che ha reso necessario l’intervento delle volanti. Stando ad una prima ricostruzione, ancora sommaria, una venticinquenne sarebbe stata palpeggiata in un locale che si trova nella traversa di viale Marconi da un uomo, di poco più grande, che in precedenza si sarebbe fatto notare per i suoi comportamenti anche da altri clienti. Un approccio di natura sessuale che ha sconvolto la giovane, tanto che sono intervenute anche alcune presenti nel locale ed è stata chiamata la polizia.

In via Newton sono subito intervenute due pattuglie inviate dalla Questura che hanno raccolto la testimonianza della ragazza. Agli agenti la giovane ha raccontato di essere stata toccata nelle parti intime e ha subito indicato il presunto autore dei palpeggiamenti. Con calma, i poliziotti hanno ricostruito l’intero accaduto e raccolto tutte le testimonianze, poi hanno identificato anche il trentenne. Sabato notte, però, la presunta vittima non ha voluto andare a sporgere querela immediatamente, riservandosi di farlo entro il termine che la legge le concede.

Solo al termine dell’intervento della polizia la serata è ripresa regolarmente e la giovane è stata riaccompagnata a casa dagli amici. Tornati in Questura, gli i poliziotti hanno redatto un verbale con la ricostruzione precisa dei presenti: documenti che saranno a disposizione della Procura quando e se la 25enne deciderà di denunciare il fatto.

Il reato di violenza sessuale, infatti, è procedibile esclusivamente a querela della persona offesa (salvo in alcuni casi particolari nei quali si può procedere d’ufficio) con sei mesi di tempo a disposizione per depositarla.

