Ragazza investita sulle strisce  

Pochi minuti dopo l’incidente, in Municipio alle 14.30 prosegue la seduta della commissione Polizia locale, viabilità e programmazione economica dove si parla anche dell’emergenza sicurezza stradale a Nuoro, e si prende atto di un problema non più derogabile. C’è la necessità di intervenire immediatamente su quella che ormai è diventata una necessità sociale.

«È l’ennesimo investimento, qui c’è il limite di 50 chilometri all’ora e le auto però corrono come se fossero in un circuito», protesta un residente.

Travolta sulle strisce. Ancora una volta in città. L’emergenza sicurezza stradale e pedoni a Nuoro non sembra avere fine, dalla periferia al centro città, dove in due mesi sono già due i morti e diversi i feriti, tra loro anche studentesse. È successo ancora una volta ieri mattina poco dopo le 13, all’uscita dalla scuola. Questa volta la vittima è un’adolescente che è stata investita sulle strisce pedonali poco distanti dalla rotonda di via Kandinskij. Sul posto gli agenti della polizia locale e l’ambulanza del 118 che ha trasportato la ragazzina all’ospedale: ha riportato un trauma a un arto.

L’incidente

Alle 14, sul luogo del sinistro, rimangono solo due segni di gesso posti nell’asfalto al termine di una lunga ed evidente strisciata di pneumatici che si conclude solo dopo le strisce zebrate, e l’auto investitrice ferma proprio sopra. La giovane è già in ospedale affidata alle cure dei medici, mentre il commento di alcuni residenti è un mantra che si ripete da viale Repubblica a piazza Italia, da viale Trieste a viale Funtana Buddia.

Le scelte

Sulla sicurezza stradale l’amministrazione ha scelto di intervenire con la nuova segnaletica verticale e orizzontale, i box per gli autovelox, ma anche in maniera attiva con l’assunzione di un nuovo ingegnere per il traffico, quattro nuovi agenti di polizia locale per un maggior controllo del territorio e con corsi di educazione dei pedoni nelle scuole. Non si sono quantificate le risorse che verranno destinate al piano, ma si è parlato di soldi “raschiati” dal bilancio, dove le risorse sono poche e potrebbero essere demandati i lavori all’Atp, mentre si valuta l’offerta di una ditta privata. Sul tavolo della commissione anche la questione disabilità e barriere architettoniche nelle vie. Anche se in attesa del bilancio di previsione, che dovrà essere portato al voto del Consiglio comunale entro il 30 aprile, è emerso un crollo del gettito con 4 milioni di euro in meno, un aumento dei costi del personale, e un disavanzo che dovrebbe aggirarsi attorno al 1,2 milione di euro.

