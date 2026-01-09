Ragazza investita dall’auto dell’Asl 

È stato denunciato in stato di libertà per guida in stato d’ebrezza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale un dirigente veterinario dell’Asl di Nuoro che, alla giuda dell’auto di servizio, nel tardo pomeriggio di ieri ha investito una donna di 36 anni, di Irgoli, in via La Marmora a Nuoro.

Il grave incidente è avvenuto intorno alle 18, poco dopo la stazione dei treni e all’altezza delle strisce pedonali. La donna, travolta mentre attraversava la strada, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice giallo all’ospedale San Francesco di Nuoro con forti dolori al collo. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi e non risulterebbe in pericolo di vita. Alla guida dell’auto, una Panda bianca con insegne istituzionali dell’Asl di Nuoro, c’era un dipendente dell’azienda sanitaria. Subito dopo l’impatto, l’uomo è sceso dal veicolo e, secondo quanto riferito, appariva in evidente stato di alterazione. All’arrivo dei militari, era aggressivo fino a cercare di impedire il lavoro dei militari che lo hanno caricato sulla gazzella e portato a sirene spiegate in caserma.

Denunciato

All’arrivo dei carabinieri, il veterinario sarebbe risultato in stato alcolemico alterato e - secondo anche il racconto di alcuni testimoni - avrebbe iniziato a ostacolare i militari, le operazioni di accertamento della dinamica dell’incidente. Secondo quanto ricostruito, il dipendente Asl dopo la prova alcolemica, si sarebbe mostrato poco collaborativo, agitato e aggressivo, rendendo necessario un intervento deciso per riportare la situazione sotto controllo. Solo dopo alcuni minuti i militari sarebbero riusciti a calmarlo, accompagnandolo con la forza all’interno dell’auto di servizio e trasferendolo a sirene spiegate in caserma per l’identificazione. L’uomo ha rischiato l’arresto, ma al termine degli accertamenti, sentito il magistrato di turno, è scattata soltanto la denuncia a piede libero, ed è tornato in libertà.

In servizio?

Resta ora da chiarire un aspetto importante dell’indagine: se al momento dell’incidente il dipendente avesse terminato il servizio, se fosse ancora in orario di lavoro o se stesse utilizzando impropriamente il mezzo aziendale. Un elemento che potrebbe avere rilievo anche sotto il profilo amministrativo e disciplinare. Le indagini proseguono per definire con esattezza le responsabilità.

